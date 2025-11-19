تعاون بين «توازن» و«إيدج» و«جنرال أتوميكس» لتصنيع أنظمة التحكم الإلكترونية بالفرامل في الإمارات



دبي (الاتحاد)

وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، ومجموعة إيدج، وشركة جنرال أتوميكس للطائرات غير المأهولة، اتفاقية لتصنيع وحدات التحكم الإلكترونية بالفرامل «eBCU» في دولة الإمارات.

ويأتي هذا التعاون المعلن خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2025، من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، الذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ويهدف إلى خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الابتكار والاستدامة إلى جانب تسهيل التعاون بين مختلف مكونات القطاع، وضمان توافق الأولويات الدفاعية مع أهداف التنمية الصناعية والتكنولوجية للدولة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركتا «إي بي آي» وشركة «جنرال أتوميكس للطائرات غير المأهولة»، تصنيع وصيانة وحدات التحكم بالكوابح الإلكترونية، وهي تكنولوجيا متقدمة تهدف إلى استبدال أنظمة الكوابح الهيدروليكية التقليدية في التطبيقات المدنية والدفاعية.

وقال ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن التعاون بين شركتي إي بي آي وجنرال أتوميكس للطائرات غير المأهولة بتمكين من برنامج التوازن الاقتصادي «الأوفست»، يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الابتكار المحلي في قطاع الطيران والفضاء، حيث يتم العمل من خلال البرنامج، على تطوير وتوطين التقنيات المتقدمة مثل وحدات التحكم بالكوابح الإلكترونية، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ويدعم أمن وكفاءة المنظومات الجوية.

من جانبه، أكد مايكل ديش. يز. الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»، على دور هذا التعاون في تعزيز الجهود نحو تطوير منظومة تصنيع متكاملة محليًا، وزيادة المحتوى المحلي، وتوفير دعم فني وخدمات ما بعد البيع شاملة لهذا النظام الذكي المتطور للمكابح الأساسية، موضحا أن التعاون يشكل خطوة مهمة في الارتقاء بقطاع الصناعات الجوية في دولة الإمارات.

من جهته قال ديفيد ر. ألكسندر، رئيس جنرال أتوميكس، إن تكنولوجيا الكوابح الإلكترونية تمثل خطوة نوعية في تطوير تقنيات الطيران، ومن خلال تصميمها المدمج وأدائها المتفوق، وفوائدها البيئية، ومتطلبات صيانة أقل، فإن هذه التكنولوجيا المتقدمة ستصبح المعيار الحديث للطائرات، معززة الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران.

ويؤكد التعاون بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وشركة إي بي آي وجنرال أتوميكس للطائرات غير المأهولة التزام جميع الأطراف بتعزيز التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في الإمارات، مع المساهمة في التطور العالمي لتقنيات الطيران.