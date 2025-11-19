«دبي المالي العالمي» يعزّز مكانته مركزاً عالمياً للثروات العائلية عبر برامج وشراكات جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال قمة مركز الثروات العائلية التي استضافها في مركز دبي المالي العالمي، عن العديد من المبادرات والشراكات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للثروات العائلية وقيادة الجيل القادم والتخطيط لتعاقب الإدارة.

ويأتي انعقاد القمة في وقت يتلاقى فيه الإرث العائلي والابتكار لتحديد مستقبل الثروة العالمية، حيث جمعت قادة الشركات العائلية الإقليمية والدولية، والجيل القادم من رواد الأعمال، وخبراء القطاع لاستكشاف السبل التي يمكن أن تكفل للعائلات الحفاظ على ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة.

وكان من بين ممثلي الشركات العائلية الذين شاركوا خبراتهم سيما جانواني، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، ومنى القرق، نائبة رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق، وأميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة «داماك العقارية»، وراهول جاغتياني، مدير مجموعة لاندمارك.

وخلال القمة، أعلن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، عن مجموعة شاملة من المبادرات، بما يُعزِّز رسالته في مساعدة العائلات على النمو والازدهار في ظل تغير المشهد الاقتصادي، ومن بين هذه المبادرات «برنامج قادة الجيل القادم»، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركاء من بينهم «برايس ووترهاوس كوبرز»، وشركة «التميمي ومشاركوه»، و«حوكمة».

ومن المقرّر إطلاق هذا البرنامج في أوائل عام 2026، ويهدف لتمكين الجيل القادم من قادة الشركات العائلية، من خلال التدريب المكثف والتوجيه ونماذج لتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تركّز على الحوكمة والابتكار وانتقال الإدارة بين الأجيال.

وكشف مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أيضاً عن منصة رقمية متكاملة تشمل موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً للهواتف المحمولة، والتي ستوفر وصولاً سلساً إلى خدماته وبرامجه التعليمية ومنشوراته وفعالياته.

ويُكمل ذلك خدمات الكونسيرج «المساعد الشخصي» المقرر إطلاقها، وهي خدمة مصمَّمة خصيصاً لتعزيز القيمة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة، من خلال توفير الدعم الشخصي في مجالات العمل والحياة اليومية والأعمال ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي.

ولتعزيز شبكة التعاون والشراكات الخاصة به، أعلن المركز عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء، إذ أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تتيح للعائلات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الاستفادة من الهياكل القانونية لمركز دبي المالي العالمي لتملك العقارات.

وسيعمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك المشرق على توسيع نطاق التعاون مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي في مجالات التعليم والحوكمة والحلول المالية المخصصة للشركات العائلية.

كما أطلق مركز «مجلس الخبراء الاستشاريين»، وهو مجموعة مختارة من الخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيقدمون التوجيه الإستراتيجي للمركز ويعزّزون دوره، كمنصة عالمية لإدارة الثروات العائلية والفكر الريادي في هذا المجال.

ويَتخذ اليوم أكثر من 1250 كياناً عائلياً، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية التي تقدم خدماتها للعملاء من الأفراد، من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.

وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها على 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يساهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يساهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة في القمة: لطالما كانت الشركات العائلية ركيزة أساسية في مسيرة نمو وتطور دبي، حيث ساهمت في ازدهار الإمارة وبناء سمعتها العالمية عبر الأجيال، ومع اقتراب المنطقة من انتقال تاريخي للثروات بين الأجيال يقدر بنحو تريليون دولار، يواصل المركز التزامه بتقديم الحوكمة الرشيدة، وإتاحة الوصول إلى الخبرات والاستشارات، والهياكل التنظيمية العالمية الرائدة التي تُمكّن العائلات من الحفاظ على إرثها وتنميته عبر الأجيال.