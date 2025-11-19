تعاون بين «أمرك» و«أفيونيكس سيرفيسز» في مجالات صيانة وتحديث الطائرات



دبي (الاتحاد)

وقّع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة «أمرك»، مذكرة تفاهم مع «إيه إس أفيونيكس سيرفيسز» (A.S. Avionics Services SA)، الشركة البرازيلية المتخصصة عالميًا في توفير الخدمات المتقدمة لإصلاح وترقية وتحديث الأنظمة الإلكترونية للطائرات، وحلول الصيانة والتصنيع لقطع الغيار، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف فرص تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تسعى إلى تحديد وتبني مجالات جديدة تسهم في تعزيز نمو الأعمال لدى الجانبين، بالاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات العسكرية والتجارية. كما تركّز الشراكة على تعزيز الخدمات المقدّمة للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.

وفي إطار التعاون بين الجانبين، ستعمل الشركتان على دراسة المبادرات المستهدفة في مجالات صيانة واستبدال الأنظمة الإلكترونية للطائرات، وبرامج التحديث والتطوير، وخدمات الدعم الفني، بهدف رفع الجاهزية التشغيلية للطائرات، وتحسين كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الحضور في أسواق الدفاع الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه المذكرة لتسلط الضوء على مستوى التكامل في الخدمات التي تقدمها كل من «أمرك» و«أفيونيكس سيرفيسز» على مستوى قدراتهما الفنية، حيث تمتلك «أمرك» خبرة عالمية في مجال خدمات الصيانة والعَمرة للطائرات العسكرية، بينما تشارك «أفيونيكس» خبراتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً مجال التصميم الهندسي وعمليات الدمج المعقّدة للأنظمة الإلكترونية، ومن خلال هذا التعاون، يسعى الجانبان إلى تقديم حلول شاملة ومتكاملة تلبي متطلبات صناعة الطيران الدفاعي والتجاري الحديثة.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أمرك: هذه الشراكة تعتبر بمثابة خطوة نوعية نحو تعزيز شبكة التعاون العالمية لدينا في «أمرك» عبر توسيع قدراتنا في مجال الأنظمة الإلكترونية المتقدمة للطائرات، ومن خلال الجمع بين بنية أمرك التحتية الإقليمية وخبراتها الواسعة، والتخصص التقني لشركة أفيونيكس، في وقت نؤكد خلاله على التزامنا بتقديم حلول عالمية المستوى تعزز جاهزية الطائرات وكفاءة العمليات لمتعاملينا وشركائنا في مجالي الطيران العسكري والتجاري.

من جانبه، قال جواو فيرنيني رئيس شركة أفيونيكس سيرفيسز: نفخر بالتعاون مع شركة أمرك، الرائدة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات العسكرية، حيث ستمكّننا هذه الشراكة من تحقيق التزاماتنا لتوفير التكنولوجيا والابتكارات البرازيلية إلى أسواق عالمية جديدة، والمساهمة في تطوير حلول متقدمة في مجال تحديث وصيانة الأنظمة الإلكترونية للطائرات داخل دولة الإمارات والمنطقة على مستوى واسع. كما سنعمل معًا على استكشاف حلول مبتكرة توفر الكفاءة والموثوقية والقيمة المستدامة لشركائنا.

ووقّع المذكرة خلال معرض دبي للطيران 2025، فاكر البلوشي المستشار القانوني لدى أمرك، وجواو فيرنيني الرئيس التنفيذي ورئيس شركة أفيونيكس سيرفيسز.