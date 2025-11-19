الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحاد الهندسية» تتعاون مع «جي إي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تكنيك» لتدريب المواطنين في قطاع الطيران

«الاتحاد الهندسية» تتعاون مع «جي إي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تكنيك» لتدريب المواطنين في قطاع الطيران
19 نوفمبر 2025 17:01

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت «الاتحاد الهندسية»، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع كلّ من «جي إي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، لتطوير برنامج تأهيل يوفر للمواطنين الإماراتيين خبرةً عملية ومسارات وظيفية مميزة في قطاع الطيران.
وتجمع الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، كلاً من «الاتحاد الهندسية» و«جي إي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، في التزام مشترك لتطوير برنامج شامل للتدريب على الصيانة، والذي من شأنه أن يسهم في تمكين المواهب الإماراتية من الحصول على فرص وظيفية في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران.
ويركز برنامج التدريب، الذي جرى إعداده بالتعاون مع لوفتهانزا للتدريب التقني، على الصيانة وتلبية متطلبات القوى الإماراتية العاملة في الحصول على تأهيل فني في قطاع الطيران، وسيعتمد منهجاً يجمع بين المحاضرات النظرية والتدريب العملي، ويتناول موضوعات رئيسية بما في ذلك هياكل الطائرات، وصيانتها، والمكونات الأساسية للمحركات.
وقال دانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الهندسية، إن هذه الشراكة تمثل قفزة نوعية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وإن التعاون مع «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط» و«جي إي إيروسبيس» سيسهم في دعم المواهب المحلية، بالإضافة إلى رفد مجتمع الصيانة والإصلاح والعَمرة في أنحاء الشرق الأوسط بتقنيات وممارسات جديدة.
من جانبه، قال عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جي إي إيروسبيس» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة، إن جمع الخبرة العالمية للشركة مع القدرات الإقليمية القوية لشركائها، سيمكن من إعداد جيل ٍ جديدٍ من المتخصصين المتمرسين في قطاع الطيران الإماراتي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للتميز في هذا المجال.
وسيتمكن الخريجون الذي يكملون البرنامج التدريبي بنجاح من الانضمام إلى كوادر «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط» و«جي إي إيروسبيس» و«الاتحاد الهندسية».
بدوره، قال زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية تسعى إلى توفير بيئة ٍ تدعم ازدهار وتطور المتخصصين الإماراتيين، ما يضمن ريادة المنطقة وتميزها العالمي في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات.

 

الاتحاد الهندسية
