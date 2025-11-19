الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرف دبي» تعزّز التعاون مع «غرفة تجارة لوس أنجلوس»

19 نوفمبر 2025 17:02

 
دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس، بهدف دعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية وتنويعها، وتوسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال في الجانبين مع تطوير آليات التعاون والعمل المشترك.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ومارتن كي بريدسبريتشر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتشغيلية في غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس، على تطوير إطار عمل للتعاون بين الجانبين بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الثنائي.
وتسعى المذكرة إلى تشجيع تبادل المعرفة، وتسهيل عمليات التوفيق بين الأعمال، وخلق فرص للشركات ورواد الأعمال في دبي ولوس أنجلوس للتوسع دولياً وتعزيز الروابط الاقتصادية.
وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، حيث تلتزم بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته من خلال توطيد الروابط مع مجتمعات الأعمال العالمية.

