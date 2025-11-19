«الطاقة» و«إيرباص» تنظمان جلسة لتعزيز منظومة وقود الطيران المستدام

دبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة إيرباص، جلسة التواصل للجنة التنفيذية لوقود الطيران المستدام «SAF» ووقود الطيران منخفض الكربون «LCAF»، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025.

شارك في الجلسة، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وغابرييل سيميلس، رئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، بجانب ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وشركات الطيران وموردي الوقود وشركاء القطاع، وذلك بهدف ترسيخ التعاون وتنسيق الجهود الوطنية لتسريع اعتماد الوقود المستدام ومنخفض الكربون، بما يدعم مسيرة دولة الإمارات في تطوير قطاع طيران أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز دورها في قيادة مستقبل قطاع الطيران العالمي، من خلال تبني مسارات واضحة لتحقيق الحياد المناخي ورفع مشاركة الوقود المستدام في منظومة النقل الجوي.

وقال إن هذا اللقاء يعكس نهج دولة الإمارات القائم على الشراكات، عبر جمع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز توافر الوقود المستدام، ودعم حلول الوقود منخفض الكربون طويلة المدى، معرباً عن أمله أن يخرج جميع الشركاء بتوافق أكبر، ورؤية أوضح للخطوات المقبلة لدعم طموحات الدولة في هذا المجال.

وأكد أن الشراكة الممتدة مع إيرباص تمثّل عنصراً محورياً في جهود الدولة لتسريع تطوير تقنيات الوقود المتقدم، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للوقود منخفض الكربون والهيدروجين الأخضر وصناعات الطاقة النظيفة.

من جانبه أشاد غابرييل سيميلس، بدور الإمارات الريادي في الابتكار وتطوير قطاع الطيران المستدام، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يعكس قناعة مشتركة بأهمية العمل الموحد لتمكين الانتقال نحو وقود طيران منخفض الانبعاثات.

وأعرب عن الفخر بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبالرؤية التي أسهمت في تعزيز الجهود المشتركة نحو منظومة طيران أكثر استدامة، مشيراً إلى أنه من خلال التعاون المستمر، سيتم تطوير حلول عملية تُسهم في بناء مستقبل أنظف وأكثر ابتكاراً لقطاع الطيران عالمياً.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات وطنية ترمي إلى تعزيز جاهزية دولة الإمارات لتبني وقود الطيران المستدام، ودعم حلول الطاقة النظيفة بما يواكب توجهاتها الاستراتيجية نحو تحقيق الحياد المناخي وتعزيز تنافسية قطاع الطيران على المستوى العالمي.

