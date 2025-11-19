«ماستركارد» تُطلق أول حلول دفع مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات بالتعاون مع «ماجد الفطيم»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «ماستركارد» بالتعاون مع «مجموعة ماجد الفطيم»، تقنية «وكيل الدفع - Agent Pay»، لأول مرة في دولة الإمارات، وفي خطوة أولى من نوعها خارج الولايات المتحدة، لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في أنظمة المدفوعات، وتهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية والأمان في قطاع التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتمثّل التقنية الجديدة وكيلاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يقوم بمراجعة المشتريات ومقارنتها وإتمام عمليات الشراء نيابةً عن المستخدمين، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، وبموافقة المستخدم وإشرافه وتحكمه الكامل في جميع المراحل.

حضر فعالية الإطلاق، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وديميتريوس دوسيس، رئيس شركة ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، أصبحت منصة عالمية لتبنّي ودعم التقنيات والمبادرات المتقدمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمعات، وترسّخ تنافسية الدولة وريادتها على المستوى العالمي، وترتقي بمكانتها مركزاً رائداً لأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن دولة الإمارات طوّرت معياراً عالمياً جديداً في تبني وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط الحياة اليومية، لتقود بذلك التطورات التي تجعل التفاعلات الرقمية أكثر سهولة وثقة بشكل غير مسبوق، من خلال بيئة مستقبلية داعمة، مشيراً إلى أن تبني وكيل الذكاء الاصطناعي في حلول الدفع يمثل خطوة نوعية تفتح آفاقاً واسعة أمام فرص جديدة لتطور ونمو الاقتصاد الرقمي المستقبلي في دولة الإمارات.

من جانبه أكد ديميتريوس دوسيس، رئيس شركة ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية العمل على تطوير منظومة المدفوعات مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى شريك موثوق في حياة المجتمعات الرقمية، وضرورة أن تواكب هذه التطورات بأعلى معايير الأمان والنزاهة والموثوقية، مشدداً على أهمية ضمان شفافية وأمان التقنية والتجارة الذكية، ما يمكّن المستخدمين والشركات من التعامل بثقة في هذا العصر الجديد الذي يغير مشهد التجارة.

من جهته قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، إنه بصفتهم روّاد الابتكار في قطاعي التجزئة وأسلوب الحياة، ترى الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي قوةً تحويلية يمكنها إعادة صياغة مستقبل قطاع التسوق وأنماط تفاعل المستهلكين.

وأضاف أن تعاون الشركة مع «ماستركارد» في مبادرة «Agent Pay»، سيُسهم في استكشاف كيفية دمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن المعاملات الرقمية وفي الوقت ذاته تعزيز مبدئي الشفافية والنزاهة.

وتُقدّم ماستركارد من خلال «Agent Pay» مفهوم «البطاقات الذكية للوكلاء» المبني على تقنيات التشفير المثبتة التي تدعم حلول التجارة العالمية، مثل المدفوعات الرقمية عبر الهواتف، وحفظ بيانات البطاقات بأمان، وأساليب الدفع من ماستركارد، والمدفوعات القابلة للبرمجة مثل الاشتراكات والمدفوعات المتكررة، ما يخلق مستقبل التجارة الذكية القائمة على الثقة والأمان والتحكم.