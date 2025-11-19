الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«محمد بن راشد للطيران» و«البرج القابضة» يتعاونان لتسهيل خدمات المستثمرين العالميين

«محمد بن راشد للطيران» و«البرج القابضة» يتعاونان لتسهيل خدمات المستثمرين العالميين

19 نوفمبر 2025 17:15
19 نوفمبر 2025 17:15


دبي (الاتحاد)
وقّع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب اتفاقية استراتيجية مع البرج القابضة، المشغّل لـ «دبي هب» في العاصمة البريطانية لندن، المركز المتخصص الذي يقدّم خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة للمستثمرين والشركات والأفراد حول العالم، ضمن منصة موحّدة تسهل رحلتهم الاستثمارية وتدعمها بكفاءة وسلاسة، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الطيران في دبي، وتبسيط الخدمات الحكومية المرتبطة بالمستثمرين الدوليين والشركات وروّاد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع نشاطهم داخل الإمارة.
وقّع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025 طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وعبدالعزيز الشيخ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبرج القابضة، بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل مركز «دبي هب» بوصفه بوابة دولية لمشروع محمد بن راشد للطيران، لتوفير خدمات حكومية متكاملة لقطاع الطيران العالمي تشمل تأسيس الأعمال، وإصدار التراخيص، وتسهيل إجراءات التأشيرات، إضافة إلى خدمات التوثيق والاستشارات القانونية والتجارية، ما يعزّز الجهود المشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطيران في دبي.
ويستفيد مشروع محمد بن راشد للطيران من الانتشار الدولي لشبكة «دبي هب» للتعريف بمقومات المنظومة المتكاملة التي يقدّمها، من بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات مخصّصة للمستثمرين، إلى جانب تسهيل التعاملات الحكومية للمتعاملين في الخارج عبر قنوات موحدة.
وقال طحنون سيف، إن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة في استراتيجيتنا لتعزيز حضور دبي العالمي واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى منظومة الطيران المتكاملة التي نطوّرها، ومن خلال تعاوننا مع «دبي هب»، نهدف إلى تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاع الطيران من الوصول السهل والمباشر إلى خدمات الحكومة وفرص النمو في دبي.
من جانبه، قال عبدالعزيز الشيخ، إن هذا التعاون يوفر نموذجاً متكاملاً يربط المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة، عبر منظومة تعتمد على الكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز.
تعدّ هذه الشراكة محطة جديدة في جهود تعزيز منظومة تسهيل الاستثمار الأجنبي في دبي، وترسيخ مكانتها وجهة رائدة للأعمال والابتكار والتميّز في قطاع الطيران.

أخبار ذات صلة
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
411.6 مليـار درهم صفقات المعرض في ثلاثة أيام
معرض دبي للطيران
