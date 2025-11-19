الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية

«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية
19 نوفمبر 2025 17:28


دبي (الاتحاد)
وقعت «إيدج»، والاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD)، مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025 بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي.
حضر توقيع المذكرة المهندس إنزو بنجيني، نائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD)، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج إلى جانب نائب الأدميرال جاشينتو أوتافياني، مدير التسلح الوطني الإيطالي وكبار الشخصيات من وزارة الدفاع الإيطالية، وفرانكو دونفرانشيسكو، رئيس العلاقات المؤسسية في AIAD، ورودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة إيدج.
وتتعاون «إيدج» حالياً مع عدد من الشركات الدفاعية الإيطالية الكبرى، بما في ذلك شركة «فينكانتييري» عبر مشروع مشترك في دولة الإمارات، إضافةً إلى شراكات صناعية أخرى مع كل من «ليوناردو» و«مجموعة إي أل تي».
وتسعى المجموعة إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الشركات الإيطالية المبتكرة الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم نموها، وتعزيز تبادل الخبرات التقنية، وخلق فرص لشراكات جديدة تعزز الروابط الصناعية بين دولة الإمارات وإيطاليا.
 

أخبار ذات صلة
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
411.6 مليـار درهم صفقات المعرض في ثلاثة أيام
ايدج
معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©