«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية



دبي (الاتحاد)

وقعت «إيدج»، والاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD)، مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025 بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي.

حضر توقيع المذكرة المهندس إنزو بنجيني، نائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD)، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج إلى جانب نائب الأدميرال جاشينتو أوتافياني، مدير التسلح الوطني الإيطالي وكبار الشخصيات من وزارة الدفاع الإيطالية، وفرانكو دونفرانشيسكو، رئيس العلاقات المؤسسية في AIAD، ورودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة إيدج.

وتتعاون «إيدج» حالياً مع عدد من الشركات الدفاعية الإيطالية الكبرى، بما في ذلك شركة «فينكانتييري» عبر مشروع مشترك في دولة الإمارات، إضافةً إلى شراكات صناعية أخرى مع كل من «ليوناردو» و«مجموعة إي أل تي».

وتسعى المجموعة إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الشركات الإيطالية المبتكرة الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم نموها، وتعزيز تبادل الخبرات التقنية، وخلق فرص لشراكات جديدة تعزز الروابط الصناعية بين دولة الإمارات وإيطاليا.

