«بنك الشارقة» ينجز إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لحكومة الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

أعلن بنك الشارقة عن قيامه بدور المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب في الإصدار الناجح لصكوك حكومة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 10.5 سنوات، والمقومة بالدولار الأميركي، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية المرموقة.

وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار، بما يعكس الثقة الراسخة في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة، والآفاق الاقتصادية المستقرة للإمارة.

وشهد الإصدار تضييقاً نوعياً في هامش التسعير، إذ انخفض من 145 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأميركية في التوجيه الأولي إلى 110 نقاط أساس عند التسعير النهائي، في دلالة واضحة على قوة الطلب وجودة التنفيذ.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: يمثّل هذا الإصدار إضافة بارزة إلى سجل إصدارات حكومة الشارقة، ونفخر في بنك الشارقة بالمساهمة في إنجاحه، ويأتي دورنا في هذه الصفقة تأكيداً على التزامنا المستمر بدعم مسيرة التنمية المالية والاقتصادية في الإمارة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مختلف القطاعات.