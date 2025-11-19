«الاتحاد لائتمان الصادرات» تؤكد التزامها بتمكين المصدرين خلال المعرض العالمي لتمويل التجارة



دبي (الاتحاد)

أكدت «الاتحاد لائتمان الصادرات» التزامها بتمكين الشركات في دولة الإمارات عبر توفير حلولٍ متكاملة ومُبتكرة لإدارة المخاطر.

جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات المعرض العالمي لتمويل التجارة 2025، الذي يُعقد يومي 19 و20 نوفمبر في فندق فيرمونت دبي.

وشارك مراد فاخوري، مدير قسم المطالبات، في جلسةٍ حوارية بعنوان «تأمين الائتمان التجاري: إدارة المخاطر وضمان الاستقرار المالي»، ممثلاً «الاتحاد لائتمان الصادرات».

وأكَّد خلال الجلسة على الدور الحيوي الذي يلعبه تأمين الائتمان التجاري في حماية الشركات من مخاطر عدم السداد، وتعزيز النمو المستدام في الأسواق الدولية، بحضور خبراء من مختلف قطاعات منظومة التمويل التجاري.

وتطرقت الجلسة إلى أنَّ تأمين الائتمان التجاري يمثل شبكة أمانٍ مالي تساعد الشركات في الحفاظ على استقرار التدفق النقدي، وتتيح لها شروط تمويلٍ أفضل.

كما سلطّت النقاشات الضوء على الأداء القوي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في مجال المطالبات والاستردادات، والذي أدى إلى تحقيق نسبة نجاحٍ بلغت 87% في استرداد الديون، واسترداد ما يزيد على 528 مليون درهم لصالح المصدرين في دولة الإمارات.

ويشكل المعرض العالمي لتمويل التجارة 2025 منصةً رائدة تجمع أبرز أقطاب مجتمع التمويل التجاري عالمياً، بما في ذلك البنوك والمصدِّرين وشركات التكنولوجيا المالية ووكالات الائتمان التجاري، متيحاً مساحةً لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات والارتقاء بمنظومة التمويل التجاري على نطاقٍ عالمي.