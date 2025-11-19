«فلاي دبي» توقّع اتفاقية جديدة لشراء 75 طائرة بوينج 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار



دبي (الاتحاد)

وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار.

وتعكس هذه الخطوة جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة فلاي دبي مع ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، بحضور غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في معرض دبي للطيران 2025.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: يسرنا الإعلان عن طلبية طائرات جديدة مع شركة بوينغ، وبالنظر إلى المستقبل، يُعد التخطيط الاستباقي للأسطول أمراً ضرورياً لضمان قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو طلب نثق في استمرار نموه.

وأضاف سموه: إن بيئة دبي، التي تتميز ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات متقدمة وسياسات أجواء مفتوحة وقدرتها على جذب المواهب العالمية، عوامل عامة في تمكين فلاي دبي من التوسع والنمو، ونحن فخورون بتوقيع طلبية أخرى لطائرات 737 ماكس مع بوينغ، الشريك الموثوق الذي لعب دوراً رئيسا في توسيع شبكتنا إلى حجمها الحالي، ويُعدّ توافر الطائرات الموثوق وجدول التسليم أمراً حيوياً للنمو المستمر لقطاعنا، وتضمن هذه الاتفاقية بقائنا في وضعٍ جيدٍ للنمو المستقبلي، من خلال إضافة المزيد من الطائرات إلى أسطولنا واستبدال الطائرات الحالية.

وتتيح الاتفاقية الجديدة لفلاي دبي الاستفادة من مرونة عائلة طائرات 737 ماكس وخصائصها المشتركة، مع استخدام الحجم والمدى الفريدين لطائرات 737-8 و 737-9 و737-10.

وقالت ستيفاني بوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية: تُعد فلاي دبي من أوائل مشغلي طائرات 737 ماكس في العالم، وتعكس خطتها لتوقيع الطلبية الحالية، وهي طلبيتها الخامسة حتى الآن، القيمة الرائدة لطائرة 737 ماكس في السوق وتعدد استخداماتها.