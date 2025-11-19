«طيران الإمارات» تطلب 8 طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة 3.4 مليار دولار



دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات، عن شرائها 8 طائرات إضافية من طراز إيرباصA350-900، المزودة بمحركات رولز رويس Trent XWB-84، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025.

تبلغ قيمة الطلبية الجديدة 3.4 مليار دولار وفق أسعار القائمة، لترفع عدد طائرات A350-900 ضمن أسطول طيران الإمارات إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم. وحتى اليوم، استلمت الناقلة 13 طائرة من هذا الطراز.

وتتوقع طيران الإمارات بدء تسليم الطلبيات الجديدة الإضافية التي تم إعلانها اليوم خلال عام 2031.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: أسهم دخول طائرات A350 إلى الخدمة منذ نوفمبر الماضي في إحداث دفعة تشغيلية نوعية عززت قدراتنا على تلبية الطلب، ومكّنتنا من توسعة نطاق المنتجات الحديثة التي نقدمها على متن الطائرة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع إيرباص لتسريع وتيرة تسلّم الطائرات المتبقية، بما يشمل الطائرات التي طلبناها اليوم.

وأضاف سموه: إضافة إلى صفقة طائرات البوينج 777-9 الذي أعلنّا عنها مطلع هذا الأسبوع، يرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات من أحدث الطائرات عريضة البدن إلى 375 طائرة، ويمثل هذا التوسع استثماراً استراتيجياً يرسّخ جاهزيتنا للمستقبل، ويعزز قدرتنا على الارتقاء بتجربة السفر لعملائنا، كما يدعم تطوير قطاع الطيران عالمياً من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعة.

وقال بينوا دو سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون مبيعات الطائرات التجارية في إيرباص: سعداء بتجديد شريكنا الاستراتيجي طويل الأمد، طيران الإمارات، التزامه بطائرة A350 التي تواصل ترسيخ معايير جديدة في عالم السفر طويل المدى. ونتطلع إلى دعم طيران الإمارات في توسيع عملياتها العالمية باستخدام أحد أكثر الطرازات تقدماً وكفاءة في قطاع الطائرات عريضة البدن.