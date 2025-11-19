«غرفة الشارقة» تؤكد التزامها بتمكين مجموعات العمل القطاعية



الشارقة (الاتحاد)



أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تزويد مجموعات العمل القطاعية بكافة أشكال الدعم لتمكينها من أداء دورها، والتركيز على المبادرات النوعية التي تعزز التنافسية، وتجذب استثمارات جديدة انطلاقاً من أهمية الدور الاقتصادي الذي تمثله المجموعات القطاعية، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للغرفة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الغرفة، أمس، بمقرها برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس الإدارة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالغرفة ورؤساء ونواب مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، وتمثل قطاعات الصناعة والعقارات والفنادق والشقق الفندقية ومراكز التسوق وتجارة السيارات المستعملة ومكاتب المحاماة، إلى جانب الأعضاء الدائمين من ممثلي الجهات الحكومية.

واستعرض رؤساء مجموعات العمل، خلال الاجتماع، الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات خلال العام الجاري، وقدموا عروضاً مفصلة حول خطط العمل والرؤى المستقبلية للمرحلة المقبلة، ومدى مواءمتها مع استراتيجية الغرفة 2025-2027 والتي تهدف إلى تحقيق قفزات نوعية على صعيد تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، وتعزيز التنافسية وتسهيل التوسع الخارجي، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير بيئة محفزة على النمو، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية، وبناء منظومة مرنة واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وتم التطرق إلى أهمية الاستفادة من مكانة الشارقة الرائدة على خارطة التجارة الدولية، بما يسهم في تعزيز حضور الشركات المحلية في الأسواق العالمية، ودعم خطط التوسع والتنوع الاقتصادي.

وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص للوقوف على واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الشارقة، وبحث واستكشاف المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تواصل التزامها الراسخ وحرصها الدؤوب على تحقيق أفضل تمثيل لمصالح مجتمع الأعمال وتنمية الشراكة والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص.

ونوه بأن الغرفة تعمل بشكل مستمر على المواءمة بين الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة وبين احتياجات قطاعات الأعمال التي تعد الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، لا سيما في ظل ما تقدمه مجموعات العمل من مقترحات ومبادرات نوعية.

وثمن العويس التعاون البناء الذي تلمسه الغرفة من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء الدائمين في مجموعات العمل لافتاً إلى أن الاجتماع بممثلي هذه المجموعات يأتي في إطار الحرص على توحيد الجهود المشتركة بين الغرفة والقطاع الخاص والجهات الحكومية لدعم ازدهار بيئة الأعمال في الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة ومحفزة للمستثمرين.