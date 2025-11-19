الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ولي عهد رأس الخيمة يفتتح فعاليات قمة الاستثمار والأعمال

ولي عهد رأس الخيمة يفتتح فعاليات قمة الاستثمار والأعمال
20 نوفمبر 2025 02:49

رأس الخيمة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، فعاليات قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال (RAKIS2025)، التي تنظّمها شركة «ڤاليانت» بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، وبدعم من غرفة تجارة رأس الخيمة.
حضر الافتتاح الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومحمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في الإمارة.
وتتواصل فعاليات قمة الاستثمار التي تُعقد في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات، حتى اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 زائر وممثل لمؤسسات حكومية وخاصة.
وقال محمد مصبح النعيمي في كلمته: إن رؤية إمارة رأس الخيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، تجاه الاستثمار، لا تستند إلى النمو من أجل النمو بذاته؛ بل إلى النمو الذي يُسهم في تمكين المجتمع، ويُعزّز المؤسسات، ويضمن استدامة أجيال المستقبل، وهو ما تسعى الإمارة لتجسيده على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية.
وقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عقب الافتتاح، بجولة في فعاليات القمة، التقى خلالها ممثلي الشركات المشاركة والمستثمرين واستمع لهم عن مشاريعهم المستقبلية، واستعرض معهم الفرص الاستثمارية في الإمارة.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر: التعليم ركيزة في بناء الأمم
عدد من الشيوخ يحضرون أفراح الشحوح برأس الخيمة
ولي عهد رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
قمة الاستثمار
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©