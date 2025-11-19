ولي عهد رأس الخيمة يفتتح فعاليات قمة الاستثمار والأعمال

رأس الخيمة (الاتحاد)



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، فعاليات قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال (RAKIS2025)، التي تنظّمها شركة «ڤاليانت» بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، وبدعم من غرفة تجارة رأس الخيمة.

حضر الافتتاح الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومحمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في الإمارة.

وتتواصل فعاليات قمة الاستثمار التي تُعقد في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات، حتى اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 زائر وممثل لمؤسسات حكومية وخاصة.

وقال محمد مصبح النعيمي في كلمته: إن رؤية إمارة رأس الخيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، تجاه الاستثمار، لا تستند إلى النمو من أجل النمو بذاته؛ بل إلى النمو الذي يُسهم في تمكين المجتمع، ويُعزّز المؤسسات، ويضمن استدامة أجيال المستقبل، وهو ما تسعى الإمارة لتجسيده على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية.

وقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عقب الافتتاح، بجولة في فعاليات القمة، التقى خلالها ممثلي الشركات المشاركة والمستثمرين واستمع لهم عن مشاريعهم المستقبلية، واستعرض معهم الفرص الاستثمارية في الإمارة.