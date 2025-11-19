الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «صندوق الإمارات للنمو» و«دبي الصناعية» لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة

شراكة بين «صندوق الإمارات للنمو» و«دبي الصناعية» لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة
20 نوفمبر 2025 02:49

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الإمارات للنمو، المنصّة الوطنية المتخصّصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. 
وسوف تسهم هذه الشراكة بشكل ملحوظ في دعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز القدرات التنافسية العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، عبر توفير البيئة الداعمة للابتكار في مجالات التصنيع. وحضرت نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، الحفل الرسمي لتوقيع الشراكة الاستراتيجية، حيث وقّع عليها كلّ من خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، في خطوة تأتي تأكيداً على الالتزام المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات عبر دعم وتمكين الشركات التي تملك إمكانات واعدة ضمن قطاعات اقتصادية حيوية.
وقال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة صندوق الإمارات للنمو نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز نمو الشركات الصناعية القائمة في دولة الإمارات، ومن خلال تعاوننا مع مدينة دبي الصناعية، سوف نعمل على تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو.

أخبار ذات صلة
«أديبك 2025» منصة عالمية لصياغة مستقبل قطاع الطاقة
تشغيل «مركز التمكين الصناعي 4.0» في عجمان لتأهيل الكوادر في القطاع
صندوق الإمارات للنمو
القطاع الصناعي
الصناعة
مدينة دبي الصناعية
الشركات الصغيرة والمتوسطة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©