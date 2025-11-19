شراكة بين «صندوق الإمارات للنمو» و«دبي الصناعية» لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة

دبي (الاتحاد)



أعلن صندوق الإمارات للنمو، المنصّة الوطنية المتخصّصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وسوف تسهم هذه الشراكة بشكل ملحوظ في دعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز القدرات التنافسية العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، عبر توفير البيئة الداعمة للابتكار في مجالات التصنيع. وحضرت نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، الحفل الرسمي لتوقيع الشراكة الاستراتيجية، حيث وقّع عليها كلّ من خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، في خطوة تأتي تأكيداً على الالتزام المشترك بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات عبر دعم وتمكين الشركات التي تملك إمكانات واعدة ضمن قطاعات اقتصادية حيوية.

وقال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة صندوق الإمارات للنمو نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز نمو الشركات الصناعية القائمة في دولة الإمارات، ومن خلال تعاوننا مع مدينة دبي الصناعية، سوف نعمل على تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو.