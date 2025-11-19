مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لجمعية «سويفت» العالمية

دبي (الاتحاد)



التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» (SWIFT).

تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الإمارات و«سويفت» وسبل تعزيزها في ضوء الروابط التي تجمع بين الجانبين والمميزات التي تتمتع بها الدولة من ناحية البنية التحتية عالمية المستوى والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والاهتمام الكبير بتسريع معدلات التحوّل الرقمي وتشجيع الابتكار المالي.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام الإمارات ببناء منظومة مالية تلبي متطلبات المستقبل، وتُسهم في تعزيز المرونة المالية العالمية وتُسرّع من اعتماد التقنيات المُبتكَرة.

وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء عن ترحيبه باستضافة دبي مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تتولى تنظيمه «سويفت» سنوياً في كبرى المدن التي تمثل مراكز مالية رئيسية حول العالم ويضم قرابة 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموّه أن اختيار دبي لهذه الاستضافة يعكس المدى المتقدم للثقة التي يوليها مجتمع المال العالمي لدولة الإمارات.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومروان لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.