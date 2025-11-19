«سيدات أعمال الشارقة» و«شراع» و«روّاد» يختتمون جولة تجارية في الصين



الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس سيدات أعمال الشارقة جولة بعثة الشارقة التجارية إلى الصين التي نظمها مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»؛ بهدف تمكين رائدات الأعمال اللواتي يتخذن من الشارقة مقراً ومساعدتهن على التوسع، وتعزيز حضورهن العالمي، وتوفير فرص جديدة لهن في سلاسل الإمداد الدولية.

وضمت البعثة التي ترأستها الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة المجلس 16 شركة ناشئة ومتوسطة وصغيرة في قطاعات الأزياء ومنتجات التجميل والتغليف والتجزئة ممن تمتلك عضوية المجلس أو تتلقى دعم من «شراع»، أو «رواد».

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: شكلت هذه البعثة خطوة إستراتيجية لترجمة رؤيتنا الرامية إلى تمكين رائدات الأعمال، ومنحهن فرصاً عالمية مثمرة فمن خلال اصطحاب عضواتنا إلى قلب مراكز الصناعة والتصنيع المتقدم في مدينة غوانزو الصينية ساعدناهن على اكتساب العلاقات والرؤى والمعرفة، إلى جانب الثقة اللازمة لتعزيز سلاسل الإمداد والتنافس على المستوى الدولي، وهو ما يجسد التزامنا بضمان تعزيز حضور عضوات المجلس في مشهد الابتكار والتجارة الدولية.

من جهتها، قالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: أسهمت بعثة الشارقة التجارية إلى الصين في فتح قنوات مباشرة بين رائدات الأعمال في شراع والموردين العالميين، بما أتاح لهن الاطلاع عن قرب على عمليات التصنيع، وبناء شراكات تدعم تطوير منتجاتهن، وتسريع نمو شركاتهن الناشئة، وانطلاقاً من هذه الرؤية يواصل شراع التزامه بتوفير الفرص التي تدعم التقدّم المستدام، وتعزّز منظومة تقوم على التعلّم التطبيقي والتعاون والتطوير المستمر.

وتحت إشراف عروب الحسينان خبيرة سلاسل الإمداد والعلاقات التجارية بين الصين والشرق الأوسط شارك الوفد في برنامج مكثف استمر لمدة 6 أيام، وتضمن جولات وزيارات إلى المصانع والأسواق في أبرز مراكز الإمداد المؤثرة في مدينة غوانزو، منها بلازا تشونغدا تشانغوانغ لتجارة الأقمشة والإكسسوارات - أكبر سوق للأقمشة في العالم وحجر أساس سلاسل إمداد الأزياء والألبسة، إلى جانب زيارة سوق مدينة ميبو للتجميل أحد أكبر مراكز مستحضرات ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والتغليف المبتكر في قارة آسيا.

كما استكشف الوفد سوق غوانزو لبيع الألبسة بالجملة، حيث تعرفت المشاركات على دوائر صناعة الأزياء وشبكات الموردين، إضافة إلى زيارة مرافق متخصصة منها مصنع التغليف في بلدة رينهي، حيث تواصلت مؤسِّسات الشركات بشكل مباشر مع المصنعين ذوي الخبرة في إنتاج علب وزجاجات وعبوات المنتجات المخصصة.

وتضمن برنامج البعثة زيارات لمواقع إنتاج متقدمة في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في منطقة بايون، حيث اطلع الوفد على عمليات تركيب المواد الأولية والتصنيع لعلامات خاصة وجميع مراحل تطوير المنتجات، ووفرت الزيارات الميدانية للوفد رؤية شاملة حول منظومة التصنيع في مدينة غوانزو والفرص المتنوعة التي توفرها في قطاعات الأزياء ومنتجات التجميل والتغليف والتجزئة.

كما وفرت البعثة منصة رائدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، والتواصل بين عضوات وفد الشارقة مع مسؤولين تنفيذيين في عدد من الصناعات وممثلي جهات حكومية وأصحاب مشاريع تجارية كبرى في الصين و قدمت المنظومة المتنوعة لمدينة غوانزو والتي يدعمها الموقع الاستراتيجي في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى والخدمات اللوجستية عالمية المستوى بيئة مُثلى لإبرام شراكات مستدامة وتطوير خطط فعالة لدخول الأسواق.

