الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دراجون أويل» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

«دراجون أويل» تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس
19 نوفمبر 2025 23:15

دبي (الاتحاد)

توجت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، سلسلة نجاحاتها الاستكشافية في جمهورية مصر العربية بإعلانها عن كشف بترولي جديد ومهم في منطقة خليج السويس، وذلك بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول عبر شركة بترول خليج السويس «جابكو».
وأظهرت النتائج الأولية للكشف الذي تحقق عبر حفر البئر البحرية «Crystal NER-1X» وجود شواهد بترولية ممتازة تبشر بإنتاج أولي يقدر بنحو 3000 برميل يومياً، مما يمهد الطريق لزيادة ملموسة في معدلات الإنتاج الكلية للشركة خلال عام 2026.
ويأتي هذا الاكتشاف، الذي تحقق في منطقة التزام «شمال شرق رمضان» باستخدام منصة «التزام» البحرية، ليُكمل بنجاح تام التزام الشركة بحفر ثلاث آبار استكشافية خلال فترتي البحث ضمن الاتفاقية، محققة بذلك نسبة نجاح بلغت 100% في حملتها التي بدأت مطلع عام 2020، واستمرت حتى نهاية 2025، حيث وصل عمق البئر الجديدة إلى 13.425 قدماً داخل طبقة «الهوارة»، فيما أظهرت التسجيلات الكهربائية النهائية وجود طبقات حاملة للنفط بسمك يقدر بـ 224 قدماً في خزان «رمال العسل»، وهو ما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية والواعدة التي تتمتع بها المنطقة.
وأكد المهندس عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، أن هذا الكشف يمثل خطوة محورية لتعزيز حضور الشركة في قطاع النفط المصري، ويؤكد الجدوى الاقتصادية للاستثمارات التي ضختها الشركة منذ عام 2020، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة دعم إستراتيجي متكامل وتكامل في الجهود بين فرق العمل في المقر الرئيسي بدبي وفريق العمليات في القاهرة، بالإضافة إلى الشراكة المثمرة مع «جابكو»، والدعم المتواصل من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، معرباً عن شكره لمجلس الإدارة والفريقين التنفيذي والفني.

