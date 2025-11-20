مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاود الارتفاع بدعم من صعود «القيادية»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عادت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم بدعم من ميل غالبية أسعار الأسهم للارتفاع بنسب جيدة، وذلك بعد تراجعات استمرت ليومين متتاليين، وجاء تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية تفاعلاً مع تزايد التوقعات بشأن احتمالية عد إجراء الفيدرالي الأميركي لخفض كبير في الفائدة الأميركية.

وإلى ذلك شهدت الأسواق تداولات نشطة لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 2.08 مليار درهم محصلة تداول 954.9 مليون سهم خلال 36 ألفاً و941 صفقة.



سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 26.85 نقطة وبنسبة 0.27% عند مستوى 9885.12 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.6 مليار درهم، شملت ما يزيد على 553.64 مليون سهم عبر 25583 صفقة.

وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 335.25 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 103.17 مليون درهم، ثم «بريسايت» بقيمة 100.75 مليون درهم.

وجاء سهم «منازل» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 131.66 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 122.3 مليون سهم، ثم «بريسايت» بنحو 33.79 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «توبوينت زيرو» بنسبة 2.31% إلى 2.65 درهم، «إشراق للاستثمار» بنسبة 14.83% ليغلق عند 0.534 درهم، و«بريسايت» بنسبة 9.71% ليغلق عند 3.05 درهم، و«منازل» بنسبة 7.5% إلى 0.344 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 3.65% إلى 14.2 درهم.



سوق دبي المالي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 48.87 نقطة وبنسبة 0.83% عند مستوى 5910.96 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 482 مليون درهم، بعد التعامل على 401.26 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11358 صفقات.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.58% إلى 25.7 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 2.65% ليغلق السهم عند 13.55 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.97% إلى 9.35 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 6.32% إلى 1.68 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 6.15% إلى 0.276 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الإثمار القابضة» بنسبة 10% ليغلق عند 0.288 درهم، و«اكتتاب القابضة» بنسبة 9.98% إلى 0.775 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 9.86% إلى 0.393 درهم.

