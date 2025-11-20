الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاود الارتفاع بدعم من صعود «القيادية»

مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاود الارتفاع بدعم من صعود «القيادية»
20 نوفمبر 2025 16:12

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
عادت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم بدعم من ميل غالبية أسعار الأسهم للارتفاع بنسب جيدة، وذلك بعد تراجعات استمرت ليومين متتاليين، وجاء تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية تفاعلاً مع تزايد التوقعات بشأن احتمالية عد إجراء الفيدرالي الأميركي لخفض كبير في الفائدة الأميركية.
وإلى ذلك شهدت الأسواق تداولات نشطة لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 2.08 مليار درهم محصلة تداول 954.9 مليون سهم خلال 36 ألفاً و941 صفقة.

سوق أبوظبي
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 26.85 نقطة وبنسبة 0.27% عند مستوى 9885.12 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.6 مليار درهم، شملت ما يزيد على 553.64 مليون سهم عبر 25583 صفقة.
وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 335.25 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 103.17 مليون درهم، ثم «بريسايت» بقيمة 100.75 مليون درهم.
وجاء سهم «منازل» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 131.66 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 122.3 مليون سهم، ثم «بريسايت» بنحو 33.79 مليون سهم.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «توبوينت زيرو» بنسبة 2.31% إلى 2.65 درهم، «إشراق للاستثمار» بنسبة 14.83% ليغلق عند 0.534 درهم، و«بريسايت» بنسبة 9.71% ليغلق عند 3.05 درهم، و«منازل» بنسبة 7.5% إلى 0.344 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 3.65% إلى 14.2 درهم.

أخبار ذات صلة
1.2 مليون مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 200 دولة
2.36 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية


سوق دبي المالي
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 48.87 نقطة وبنسبة 0.83% عند مستوى 5910.96 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 482 مليون درهم، بعد التعامل على 401.26 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11358 صفقات.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.58% إلى 25.7 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 2.65% ليغلق السهم عند 13.55 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.97% إلى 9.35 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 6.32% إلى 1.68 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 6.15% إلى 0.276 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الإثمار القابضة» بنسبة 10% ليغلق عند 0.288 درهم، و«اكتتاب القابضة» بنسبة 9.98% إلى 0.775 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 9.86% إلى 0.393 درهم.
 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأسهم المحلية
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©