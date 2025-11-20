«سيدات أعمال أبوظبي» يستعرض دور المرأة في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال منتدى ببلغاريا



أبوظبي (الاتحاد)

شارك مجلس سيدات أعمال أبوظبي في المنتدى العالمي للقيادات النسائية، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، وافتتحه معالي روزين جليازكوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، بمشاركة أكثر من 200 شخصية نسائية من قيادات الأعمال وصنّاع القرار وممثلي المؤسسات الدولية.

وجاء المنتدى تحت شعار «عالم سريع التغير: نساء في مقعد القيادة»، حيث تناول الأدوار المتنامية للمرأة في الاقتصاد والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في ظلّ تحولات عالمية متسارعة تتطلب نماذج قيادية قادرة على الابتكار والتأثير.

وألقت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، كلمة رئيسية خلال المنتدى، في جلسة «المهارات والقيادة للمستقبل» شدّدت فيها على الدور التحويلي للقيادة النسائية في التعامل مع التحديات العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأكدت أن تمكين المرأة في مواقع صنع القرار يسهم في صياغة حلول أكثر شمولاً وابتكاراً، مشيرةً إلى أن القيادات النسائية تمتلك قدرة فريدة على تعزيز التقدم والتطور والازدهار المجتمعي.

وسلّطت الفهيم الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها مستقبل العمل، وما تفرضه من ضرورة لتبني أنماط قيادية جديدة تقوم على المرونة الذهنية والقدرة على الابتكار والاستعداد للتفاعل مع التطورات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكدت أهمية ترسيخ مبدأ التعلم المستمر وتعزيز حضور القيادات النسائية القادرة على إحداث تغيير فعّال وبناء شراكات استراتيجية بين مختلف القطاعات.

كما أشارت إلى التقدّم اللافت الذي حققته أبوظبي في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال ثقة وتمكين القيادة الإماراتية للمرأة في مختلف المجالات الريادية، والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي. وتوفير كافة الممكنّات للمرأة لتسهم في مسيرة التنمية ومجالات الابتكار والريادة وصناعة التحول الاقتصادي المستدام.

وفي إطار مشاركة المجلس في هذا الحدث العالمي للقيادات النسائية، عقدت أسماء الفهيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومروة عبدالله المنصوري عضو مجلس إدارة المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، سلسلة من الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى تم تنظيمها بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في بلغاريا، شهدت اللقاءات استعراضاً لمبادرات المجلس، وبحث فرص التعاون والشراكات المحتملة، والتواصل مع قيادات بارزة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والقطاع المصرفي وريادة الأعمال النسائية.