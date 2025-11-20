الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

13 مليون زائر لـ«عالم فيراري» خلال 15 عاماً

13 مليون زائر لـ«عالم فيراري» خلال 15 عاماً
20 نوفمبر 2025 16:41

 
أبوظبي (الاتحاد)
تحتفل مدينة «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» بمرور 15 عاماً على تأسيسها، قدمت خلالها لزوارها أجواء عائلية استثنائية.
وقال فينود كولاني، نائب المدير العام لعالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي: استقبلت عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي خلال خمسة عشر عاماً منذ افتتاحها أكثر من 13 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وقدمت لهم تجارب استثنائية تجسّد علامة فيراري عبر ألعاب حماسية وقصص ملهمة وفنون الضيافة الإيطالية الأصيلة.
وبهذه المناسبة تقدم المدينة الترفيهية الحائزة على الجوائز احتفالات طيلة شهر نوفمبر بمجموعة من الفعاليات تتضمن عروضاً حصرية وتجارب غير مسبوقة.
ومنذ مطلع الشهر الجاري تحولت كل زاوية في «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» إلى احتفاءٍ حيّ بالإرث العريق لعلامة فيراري، ليحظى الزوار بعروض ونشاطات ترفيهية متميزة، فضلاً عن عروضٍ احتفالية مميزة على المأكولات والمشروبات تستمر طيلة الشهر.
ولإثراء الأجواء الاحتفالية خلال شهر نوفمبر، أضافت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» سحباً يومياً، حيث يحظى 15 فائزاً كل يوم بجائزة قيّمة وهي عبارة عن مجموعة بطابع خاص تعبر عن الاحتفال بمرور 15 عاماً على تأسيسها.
ويتمكن الزوار أيضاً من خوض تحدي «اكتشاف 15 شعورًا لا يعيشه سوى عشّاق فيراري!» التفاعلي. وخلال الفعاليات التي تُقام في 15 نوفمبر وطيلة شهر ديسمبر، سيحصل 150 زائرا على جواز نشاطات حصري لإتمام مجموعة من المهام.
وفي 3 ديسمبر تزامناً مع موسم الفورمولا 1، ستواصل «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» احتفالاتها بمرور 15 عاماً على تأسيسها بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالسرعة والأجواء المميزة بأسلوبها الخاص، حيث تعتزم أول مدينة ترفيهية تحمل علامة «فيراري» في العالم، استضافة نهائيات بطولة «فيراري HP للرياضات الإلكترونية» للعام الثاني على التوالي ضمن «عالم فيراري إي سبورتز أرينا»، ليتمكن عشاق العلامة من متابعة المنافسات مباشرة أمام الجمهور للمرة الأولى.
وتعود منطقة المشجعين المتميزة في المدينة الترفيهية لتقدم لعشّاق السرعة وأجواء الفورمولا 1 الحماسية تجارب متميزة ففي كل عام، يتحوّل «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» إلى وجهة السباقات الأولى، حيث يتم عرض البث الحي لجميع التجارب التأهيلية، والحصص التدريبية، والسباق الرئيسي لجائزة أبوظبي الكبرى.
وتبلغ الاحتفالات ذروتها مع الفعالية الختامية الكبرى التي ستضيئ أفق جزيرة ياس باللون الأحمر القرمزي، وتشمل عروضاً حية، وتشكيلات طائرات الدرون.

عالم فيراري أبوظبي
