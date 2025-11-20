الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» والخطوط الجوية الفيتنامية تطلقان شراكتهما بالرمز

«الاتحاد للطيران» والخطوط الجوية الفيتنامية تطلقان شراكتهما بالرمز
20 نوفمبر 2025 16:42

أبوظبي (الاتحاد)
عزّزت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الفيتنامية علاقات السفر بين الإمارات وفيتنام من خلال إطلاق اتفاقية شراكة بالرمز تدعم الخدمة الجديدة التي أطلقتها الاتحاد مؤخراً بين أبوظبي وهانوي.
ويمكن بموجب الاتفاقية للضيوف المسافرين على متن الاتحاد للطيران السفر إلى وجهات فيتنامية ووجهات أخرى شهيرة عبر آسيا، من خلال حجز تذكرة واحدة للرحلة بأكملها، وتخليص معاملات السفر لمرة واحدة، من دون الحاجة لنقل الأمتعة، وبذلك تصبح أبوظبي الجسر السهل الذي يربط فيتنام بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن هذه الشراكة توفر قيمة كبيرة لضيوفنا من خلال فتح المجال للسفر إلى أكثر الوجهات الآسيوية حيوية وطلباً، وإلى جانب شراكتنا مع برنامج الولاء، الذي يتيح للأعضاء لدى كلتا الشركتين كسب واسترداد الأميال عبر شبكاتنا العالمية المشتركة، يؤكد هذا التعاون على التزامنا بتزويد ضيوفنا بمزيد من المرونة ونطاق أوسع للسفر وتجارب متميزة.
من جانبه، قال نجوين كوانغ ترونغ، مدير التخطيط والتطوير المؤسسي في الخطوط الجوية الفيتنامية، إن هذا التعاون يوفّر وصولاً سلساً إلى شبكة الاتحاد للطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وسيتم تطبيق اتفاقية الشراكة بالرمز تدريجياً، وسيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية الفيتنامية من الوصول إلى ست وجهات ما وراء أبوظبي، وهي: أثينا، أديس أبابا، البحرين، مسقط، القاهرة وإسطنبول، مما يوسع نطاق الشبكة بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا من خلال شبكة الاتحاد العالمية.

