تفاهم بين «طيران الإمارات» و«رولز رويس» لتنفيذ أعمال صيانة وعمرة محركات أسطول A380



دبي (الاتحاد)

وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع رولز رويس خلال معرض دبي للطيران 2025، ستتولى بموجبها طيران الإمارات أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات Trent 900 التي تُشغّل أسطول طائراتها من طراز الإيرباص A380 اعتباراً من عام 2027.

كما مددت طيران الإمارات اتفاقية خدمات TotalCare مع رولز رويس الخاصة بمحركات A380 حتى أربعينات القرن الحالي.

وستبني طيران الإمارات منشأة جديدة مخصّصة لهذا الغرض، ومن المتوقع استقبال أول محرك فيها عام 2027.

وستتولى الناقلة إنجاز أعمال إصلاح مبيت مروحة المحرك داخل المنشأة، فيما ستحتفظ رولز رويس بقدرات إصلاح الوحدات ضمن شبكتها العالمية.

وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطة طيران الإمارات لتشغيل أسطول A380 حتى أربعينات القرن الحالي، حيث حرصنا على ضمان قدرات صيانة المحركات داخلياً، وسنعمل بشكل وثيق مع فريقهم لإدخال أحدث تقنيات صيانة وعمرة المحركات إلى منشآتنا ضمن توسعة مركزطيران الإمارات للهندسة والصيانة، بما يشكل إضافة نوعية جديدة لقدرات قطاع الطيران المتنامي في دبي.

وقال بول كينان، مدير عمليات ما بعد البيع للطيران التجاري في رولز رويس، إن إعلان اليوم يمثل محطة مهمة أخرى في رحلتنا نحو زيادة قدراتنا العالمية في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة بشكل كبير بحلول 2030، وستتيح هذه الاتفاقية تعزيز الطاقة الاستيعابية في شبكة رولز رويس العالمية، كما تؤكد التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا حول العالم.

وتُعدّ طيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات إيرباص A380، أكبر طائرة ركاب تجارية في الخدمة، حيث تشغل الناقلة 116 طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها.