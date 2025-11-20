الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تفاهم بين «طيران الإمارات» و«رولز رويس» لتنفيذ أعمال صيانة وعمرة محركات أسطول A380

تفاهم بين «طيران الإمارات» و«رولز رويس» لتنفيذ أعمال صيانة وعمرة محركات أسطول A380
20 نوفمبر 2025 16:46

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع رولز رويس خلال معرض دبي للطيران 2025، ستتولى بموجبها طيران الإمارات أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات Trent 900 التي تُشغّل أسطول طائراتها من طراز الإيرباص A380 اعتباراً من عام 2027.
كما مددت طيران الإمارات اتفاقية خدمات TotalCare مع رولز رويس الخاصة بمحركات A380 حتى أربعينات القرن الحالي.
وستبني طيران الإمارات منشأة جديدة مخصّصة لهذا الغرض، ومن المتوقع استقبال أول محرك فيها عام 2027.
وستتولى الناقلة إنجاز أعمال إصلاح مبيت مروحة المحرك داخل المنشأة، فيما ستحتفظ رولز رويس بقدرات إصلاح الوحدات ضمن شبكتها العالمية.
وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطة طيران الإمارات لتشغيل أسطول A380 حتى أربعينات القرن الحالي، حيث حرصنا على ضمان قدرات صيانة المحركات داخلياً، وسنعمل بشكل وثيق مع فريقهم لإدخال أحدث تقنيات صيانة وعمرة المحركات إلى منشآتنا ضمن توسعة مركزطيران الإمارات للهندسة والصيانة، بما يشكل إضافة نوعية جديدة لقدرات قطاع الطيران المتنامي في دبي.
وقال بول كينان، مدير عمليات ما بعد البيع للطيران التجاري في رولز رويس، إن إعلان اليوم يمثل محطة مهمة أخرى في رحلتنا نحو زيادة قدراتنا العالمية في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة بشكل كبير بحلول 2030، وستتيح هذه الاتفاقية تعزيز الطاقة الاستيعابية في شبكة رولز رويس العالمية، كما تؤكد التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا حول العالم.
وتُعدّ طيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات إيرباص A380، أكبر طائرة ركاب تجارية في الخدمة، حيث تشغل الناقلة 116 طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها.

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي مجموعة من الطيارين الإماراتيين ويؤكد أهمية الكوادر الوطنية في تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته العالمية
اتفاقية بحثية بين «دبي لخدمات الملاحة الجوية» و«طيران الإمارات» و«تاليس»
طيران الإمارات
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©