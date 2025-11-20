«الإمارات للطاقة النووية» تنظم ورشتي عمل لتعزيز التعاون مع «الطاقة» الأميركية



أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت شركة الإمارات للطاقة النووية، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأميركية، ورشتي عمل لممثلين عن هيئات الطاقة النووية في كل من جمهورية غانا ودولة بولندا.

وتم عقد الورشتين في موقع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وفي مدينة أبوظبي، حيث تمت مشاركة الدروس العملية المُستفادة من تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، مع التركيز على الأمن السيبراني الواعي لمختلف التحديات الخاصة بمنشآت الطاقة النووية الجديدة، ومبادئ الجودة النووية، والمتطلبات التنظيمية، وثقافة السلامة في البرامج النووية الناشئة.

وغطّت ورشتا العمل موضوعين، الأول يتعلق ب «الجودة النووية للدول الناشئة» والثاني «الأمن السيبراني لتوليد الطاقة النووية: الدروس المُستفادة من تنفيذ البرامج الجديدة».

وتأتي هذه المبادرة بناء على التعاون طويل الأمد بين شركة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأميركية، والذي تعزز عام 2020 بتوقيع الطرفين مذكرة تفاهم بشأن الأمن السيبراني في قطاع الطاقة.

كما تشكل هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الأوسع نطاقًا لتعزيز تبادل المعرفة عالمياً، ودعم البرامج النووية الجديدة، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الدولية، ونشر التقنيات النووية المتقدمة في الدول التي تعتزم إطلاق برامج جديدة للطاقة النووية، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها.