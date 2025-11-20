الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للطاقة النووية» تنظم ورشتي عمل لتعزيز التعاون مع «الطاقة» الأميركية

«الإمارات للطاقة النووية» تنظم ورشتي عمل لتعزيز التعاون مع «الطاقة» الأميركية
20 نوفمبر 2025 16:47


أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت شركة الإمارات للطاقة النووية، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأميركية، ورشتي عمل لممثلين عن هيئات الطاقة النووية في كل من جمهورية غانا ودولة بولندا.
وتم عقد الورشتين في موقع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وفي مدينة أبوظبي، حيث تمت مشاركة الدروس العملية المُستفادة من تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، مع التركيز على الأمن السيبراني الواعي لمختلف التحديات الخاصة بمنشآت الطاقة النووية الجديدة، ومبادئ الجودة النووية، والمتطلبات التنظيمية، وثقافة السلامة في البرامج النووية الناشئة.
وغطّت ورشتا العمل موضوعين، الأول يتعلق ب «الجودة النووية للدول الناشئة» والثاني «الأمن السيبراني لتوليد الطاقة النووية: الدروس المُستفادة من تنفيذ البرامج الجديدة».
وتأتي هذه المبادرة بناء على التعاون طويل الأمد بين شركة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأميركية، والذي تعزز عام 2020 بتوقيع الطرفين مذكرة تفاهم بشأن الأمن السيبراني في قطاع الطاقة.
كما تشكل هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الأوسع نطاقًا لتعزيز تبادل المعرفة عالمياً، ودعم البرامج النووية الجديدة، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الدولية، ونشر التقنيات النووية المتقدمة في الدول التي تعتزم إطلاق برامج جديدة للطاقة النووية، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها.

 

الإمارات للطاقة النووية
وزارة الطاقة الأميركية
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©