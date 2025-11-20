الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

مركز طيران الإمارات الهندسي يحصل على اعتماد لإجراء التعديلات التصميمية الكبرى للطائرات

مركز طيران الإمارات الهندسي يحصل على اعتماد لإجراء التعديلات التصميمية الكبرى للطائرات
20 نوفمبر 2025 16:51

 
دبي (الاتحاد)
حقق مركز طيران الإمارات الهندسي إنجازاً نوعياً جديداً، بعد أن أصبحت أول جهة في الإمارات تحصل على اعتماد «جهة تصميم معتمدة» من الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، لتصميم وتنفيذ التعديلات الكبرى على الطائرات من خلال شهادة التعديل الإضافي للطائرة «STC».
ويمثل هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطيران في الدولة إذ يتيح لمركز طيران الإمارات الهندسي اعتماد أعمال التصميم والتصديق التي ينفذها مباشرةً، ما يمنح المركز قدرة أكبر على تنفيذ التعديلات الكبرى بصورة مستقلة وفعّالة.
وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن هذا الاعتماد يشكل نقلة إستراتيجية في الطريقة التي ندير بها عمليات تعديل الطائرات، فامتلاك قدرات التصميم والاعتماد داخل مركز طيران الإمارات الهندسي يضع بين أيدينا تحكماً كاملاً في دورة تطوير المنتج، ويمكّننا من تحديد المواصفات الفنية والجداول الزمنية بما يتماشى مع أولوياتنا التشغيلية وخططنا المستقبلية.
وقال المهندس عقيل الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الاعتماد يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة التصميم والاعتماد الهندسي داخل دولة الإمارات، ويعكس جاهزية الإطار التنظيمي الذي تبنيه الهيئة لتمكين جميع مزودي خدمات الصيانة والهندسة من الارتقاء بقدراتهم، فمنح مركز طيران الإمارات الهندسي صفة «جهة تصميم معتمدة» يفتح المجال أمام تطوير حلول تصميمية محلية بمستويات عالمية، ويعزز قدرة قطاع الطيران الوطني على تنفيذ التعديلات الكبرى بكفاءة أعلى وتنافسية أكبر.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©