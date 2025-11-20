اتفاقية بين «مطارات دبي» و«فلاي دبي» لتعزيز الكفاءة المالية



دبي (الاتحاد)

وقعت مطارات دبي و«فلاي دبي» اتفاقية مستوى خدمات «SLA» لربط أنظمة الفوترة بين الجانبين خلال مشاركتهما في فعاليات معرض دبي للطيران 2025، في خطوةٍ تعزّز كفاءة العمليات وترسّخ قوة الأداء المالي ضمن منظومة الطيران في الدولة.

ويأتي هذا التكامل الجديد بعدما تمكّنت مطارات دبي من ربط أنظمة «فلاي دبي» بقاعدة بيانات العمليات «ODMP» ومنصة الفوترة «VEOVO»، ما أثمر إتاحة منظومة فوترة رقمية قابلة للتدقيق ومؤتمتة بالكامل، لتحل محل آليات العمل اليدوية المعقدة ضمن نموذجٍ أكثر سرعة ومعيارية وانسجاماً مع أفضل الممارسات.

وبعدما كانت هذه العملية تتطلب مراجعة آلاف الصفحات عن طريق عمليات التحقق الضوئي المطولة في السابق، فإنها ستُنجز الآن آنياً بصيغة iXML القياسية، حيث ستقوم مطارات دبي عبر هذا النظام الجديد، بإرسال الفواتير الرقمية مباشرةً إلى «فلاي دبي»، مما يتيح لها التحقق من الفواتير فوراً، بعدما كانت هذه العملية تستغرق أسابيعَ لإنجازها.

كما سيسهم هذا النظام الجديد في رفع مستوى دقة عمليات الفوترة الخاصة برسوم المسافرين، خاصةً مع التحديات الكبيرة التي كانت تواجه الناقلات مثل «فلاي دبي» بسبب ضخامة البيانات وصعوبة مراجعتها، ليقدّم هذا النظام الجديد حلاً نهائياً لهذه التحديات.

وقال عادل الفهيم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مطارات دبي، إن معرض دبي للطيران يشكل منصة تُصاغ فيها ملامح مستقبل الطيران، فيما تُجسد هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة للارتقاء بأنظمتنا وتطويرها، حيث تمكنّا من خلال هذا التكامل مع 'فلاي دبي' من إجراء تحسينات كبيرة في عمليات الفوترة عبر تغيير نظام الإجراءات اليدوية الطويلة إلى نظام رقمي مؤتمت وقابل للتدقيق، بما يعزز الثقة والكفاءة والريادة التشغيلية ضمن منظومة الطيران الوطنية، كما أتاحت لنا هذه الاتفاقية مستوىً أعلى من الشفافية والكفاءة، ومكّنتنا كذلك من وضع معيارٍ جديدٍ لتطوير العمليات المالية الداعمة لريادة القطاع وتميُّزه.

وأضاف: يدعم هذا المشروع جاهزية التوسع في مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، ويمنحنا مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويعزّز متانة الأداء المالي، فضلاً عن أنه يُسهم في تحسين مستويات السيولة والالتزام بأفضل الممارسات، وإلغاء هامش الخطأ البشري.

وخلال ثمانية أشهر فقط، نجحت الفرق المتخصصة في الشؤون المالية والعمليات وتكنولوجيا الأعمال بمطارات دبي، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية وفريق GRP وفِرَق «فلاي دبي»، في تحويل مشروع التكامل إلى نموذجٍ تشغيلي قائم، حيث أُصدرت أول فاتورة مؤتمتة بالكامل في 10 أكتوبر 2025، إيذاناً ببدء العمل بالنظام الجديد وتطبيقه عملياً.

وقال فرانسوا أوبرهولزر، الرئيس المالي في فلاي دبي: من خلال هذا التكامل الجديد مع مطارات دبي، حوّلنا عمليةً كانت طويلةً ومُرهقةً في السابق إلى سير عملٍ آليٍّ بالكامل وفوريّ، ومن خلال الربط المباشر مع قاعدة بيانات العمليات ومنصة الفوترة في مطارات دبي، نتلقى الآن فواتير دقيقةً وموحدةً يُمكننا التحقق من صحتها فورًا.

وأوضح أن هذا المشروع لا يحسن قابلية التدقيق والامتثال لرسوم المسافرين فحسب، بل يُرسي أيضاً مستوى جديداً من الكفاءة والشفافية في آلية عملنا.

كما شهد حفل التوقيع الذي أُقيم على هامش معرض دبي للطيران، تكريم أعضاء فرق العمل من كل من مطارات دبي وفلاي دبي ممن اضطلعوا بدورٍ محوري في إنجاز هذا المشروع التكاملي المشترك للفوترة، والذي أسهم في رفع معدلات الشفافية والأتمتة ودقة البيانات المتعلقة بفوترة المسافرين.