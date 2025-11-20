اتفاقية بحثية بين «دبي لخدمات الملاحة الجوية» و«طيران الإمارات» و«تاليس»



دبي (الاتحاد)

وقّعت دبي لخدمات الملاحة الجوية، وطيران الإمارات، و«تاليس»، اتفاقية تعاون للبدء في إجراء أبحاث متطورة تهدف إلى تقليل أنماط الانتظار لجميع الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي، مما يدعم إدارة أكثر كفاءة للمجال الجوي في الإمارات.

ويعزز هذا التعاون، من أجل إدارة أكثر أماناً وكفاءة للمجال الجوي في الدولة، هدف الإمارات المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وتوفر أنماط منطقة الانتظار نظاماً آمناً ومنظماً لتسلسل الطائرات القادمة خلال ذروة الحركة وازدحام المدرجات، والتي تُحلّق في مسارات مُصممة بعناية على شكل حلبة سباق على ارتفاعات مُحددة لضمان وصول سلس، وبينما تُعدّ أنماط الانتظار ضرورية للسلامة وتدفق العمليات، فإن تقليل حدوثها يُقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون المُصاحبة له.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الشركاء الثلاثة معاً للبحث عن طرق مُبتكرة لتحسين إدارة حركة الطيران، ويتمثل جوهر جهودهم في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحديد مناطق الازدحام المُحتملة، وتقديم توصيات للجهات المعنية.

ومن خلال الاستفادة من هذه الرؤى المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يهدف التعاون إلى مُساعدة مراقبي الحركة الجوية وشركات الطيران على تقليل التأخير، وتعزيز القدرة على التنبؤ، ورفع الكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء شبكة المجال الجوي.