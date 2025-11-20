الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«جي إي إيروسبيس» تضع حجر الأساس لمنشأة للطائرات في دبي الجنوب

20 نوفمبر 2025 17:22

 

دبي (الاتحاد)
احتفلت شركة «جي إي إيروسبيس» بتحقيق إنجاز رئيسي في معرض دبي للطيران 2025 من خلال حفل وضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة المتطورة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات «On Wing Support» بقيمة 50 مليون دولار في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، وذلك بحضور عدد من كبار القادة من «جي إي إيروسبيس» ومشروع محمد بن راشد للطيران.
وتمتد المنشأة الجديدة المستأجرة على مساحة 120 ألف قدم مربعة، وستزيد مساحة «جي إي إيروسبيس» الحالية أربعة أضعاف، وستتيح نمو أسطول محركات «CFM LEAP» ودخول محركات «GE9X» الخدمة، ما يسهم في توسيع قدرات الخدمات بشكل كبير للعملاء في الشرق الأوسط والعالم.
ولأول مرة في تاريخ مركز خدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات، سيضم الموقع مرافق تدريب مخصصة للصيانة والإصلاح والتجديد لتعزيز قدرات فرق العمل وتلبية احتياجات تدريب العملاء.
ومن المتوقع أن يبدأ تشييد المنشأة الجديدة في ديسمبر 2025، على أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2027.

