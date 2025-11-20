«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 7 مشاريع إماراتية في «أبوظبي للقوارب 2025»



أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعرض (أدنيك).

ويسلط صندوق خليفة خلال مشاركته في الدورة السابعة من هذا الحدث العالمي الرائد، الضوء على سبعة مشاريع إماراتية، موفراً لها منصة مثالية لاستعراض منتجاتها وخدماتها المبتكرة في قطاعات المعدات البحرية، والهندسة والإنشاءات، والأغذية والمشروبات، والإدارة والاستشارات، والتجزئة.

وتعكس هذه المشاركة حرص الصندوق على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، ودعم نمو المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضورها في أبرز الفعاليات المحلية والدولية.

وقالت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: تؤكّد مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 على الدور المحوري لصندوق خليفة في دعم المشاريع الإماراتية وتمكين رواد الأعمال من تحقيق نمو مستدام وقوي، حيث يوفّر المعرض منصة مثالية للشركات الإماراتية لاستعراض ابتكاراتها ومنتجاتها أمام جمهور واسع، ويستقطب العديد من الزوّار من داخل الدولة وخارجها، ونسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع نطاق أعمالها لدخول أسواق جديدة، ويسهم تنوع القطاعات التي ندعمها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال، ورفع قدرات وكفاءات المشاريع الوطنية لتكون أكثر تنافسية، بما يحقق أولويات النمو والتنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

ويبرز ضمن قائمة المشاريع المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب بدعمٍ من صندوق خليفة «بالجوار للوساطة التجارية»، وهو تطبيقٌ إماراتي مبتكر أسّسته ثلاث مهندسات إماراتيات، ويُعد الأول من نوعه لحجوزات اليخوت والمناسبات البحرية عبر منصةٍ رقمية متكاملة، و«ستارتد للملابس الرياضية»، وهي شركة متخصصة في تصميم وبيع الملابس الرياضية النسائية، وتوفير منتجات عالية الجودة تجمع بين الراحة والأداء والأناقة، و«تايم للوكالات التجارية» المتخصّصة بتوريد اللوازم الرسمية، مثل الملابس العسكرية والملابس المخصّصة لجميع الوظائف، كالطب والطيران.

كما تشمل المشاريع المشاركة «بلو ويفز كافيه» التي تقدم القهوة المختصة والوجبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة، إلى جانب خدمات الضيافة للفعاليات والمهرجانات والأكشاك وعربات الأطعمة، ومؤسسة «حمر ديزاينز» المتخصصة بملابس ومستلزمات الرياضات الخارجية، و«كاسر الأمواج للمعدات البحرية»لتوفير قطع غيار وإكسسوارات كافة المعدات البحرية. و«ماتغوستا لتأجير اليخوت» لتأجير القوارب واليخوت.

