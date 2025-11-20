الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 7 مشاريع إماراتية في «أبوظبي للقوارب 2025»

«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 7 مشاريع إماراتية في «أبوظبي للقوارب 2025»
20 نوفمبر 2025 17:35

 
أبوظبي (الاتحاد)
يُشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعرض (أدنيك).
ويسلط صندوق خليفة خلال مشاركته في الدورة السابعة من هذا الحدث العالمي الرائد، الضوء على سبعة مشاريع إماراتية، موفراً لها منصة مثالية لاستعراض منتجاتها وخدماتها المبتكرة في قطاعات المعدات البحرية، والهندسة والإنشاءات، والأغذية والمشروبات، والإدارة والاستشارات، والتجزئة.
وتعكس هذه المشاركة حرص الصندوق على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، ودعم نمو المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضورها في أبرز الفعاليات المحلية والدولية.
وقالت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: تؤكّد مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 على الدور المحوري لصندوق خليفة في دعم المشاريع الإماراتية وتمكين رواد الأعمال من تحقيق نمو مستدام وقوي، حيث يوفّر المعرض منصة مثالية للشركات الإماراتية لاستعراض ابتكاراتها ومنتجاتها أمام جمهور واسع، ويستقطب العديد من الزوّار من داخل الدولة وخارجها، ونسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع نطاق أعمالها لدخول أسواق جديدة، ويسهم تنوع القطاعات التي ندعمها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال، ورفع قدرات وكفاءات المشاريع الوطنية لتكون أكثر تنافسية، بما يحقق أولويات النمو والتنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
ويبرز ضمن قائمة المشاريع المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب بدعمٍ من صندوق خليفة «بالجوار للوساطة التجارية»، وهو تطبيقٌ إماراتي مبتكر أسّسته ثلاث مهندسات إماراتيات، ويُعد الأول من نوعه لحجوزات اليخوت والمناسبات البحرية عبر منصةٍ رقمية متكاملة، و«ستارتد للملابس الرياضية»، وهي شركة متخصصة في تصميم وبيع الملابس الرياضية النسائية، وتوفير منتجات عالية الجودة تجمع بين الراحة والأداء والأناقة، و«تايم للوكالات التجارية» المتخصّصة بتوريد اللوازم الرسمية، مثل الملابس العسكرية والملابس المخصّصة لجميع الوظائف، كالطب والطيران.
كما تشمل المشاريع المشاركة «بلو ويفز كافيه» التي تقدم القهوة المختصة والوجبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة، إلى جانب خدمات الضيافة للفعاليات والمهرجانات والأكشاك وعربات الأطعمة، ومؤسسة «حمر ديزاينز» المتخصصة بملابس ومستلزمات الرياضات الخارجية، و«كاسر الأمواج للمعدات البحرية»لتوفير قطع غيار وإكسسوارات كافة المعدات البحرية. و«ماتغوستا لتأجير اليخوت» لتأجير القوارب واليخوت.
 

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب بمشاركة 56 دولة
سلطان بن حمدان بن زايد يزور «أبوظبي للقوارب»
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
معرض أبوظبي الدولي للقوارب
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©