الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزراء حكومة الإمارات يزورون معرض دبي للطيران ويشاركون في فعالياته

وزراء حكومة الإمارات يزورون معرض دبي للطيران ويشاركون في فعالياته
20 نوفمبر 2025 18:24

 
دبي (وام)
قام عدد من أصحاب المعالي الوزراء في حكومة الإمارات، بزيارة معرض دبي للطيران، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «دبي ورلد سنترال»، ضمن النسخة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي الكبير، والذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 جهة عارضة، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.
وتفقّد كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عدداً من أجنحة المعرض، كما قام معاليهم بالمشاركة في فعالياته.

     

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد: دبي لاعب رئيس ومؤثر في صياغة مستقبل قطاع الطيران العالمي
502 طائرة طلبيات الناقلات الوطنية خلال معرض دبي للطيران 2025


ويقدّم معرض دبي للطيران 2025 نسخة استثنائية من برنامجه للمؤتمرات، هي الأكثر شمولاً وتفاعلية في تاريخه، إذ تمتد فعالياته عبر أربعة مسارح و12 مساراً تخصصياً، بمشاركة أكثر من 450 خبيراً رائداً من مختلف مفاصل القطاع، تتيح للحضور رؤى عالمية تغطي كامل منظومة الطيران والفضاء من خلال مقابلات حصرية، وجلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية.
يذكر أن النسخة الـ19 لمعرض دبي للطيران تُعقد في «دبي ورلد سنترال»، وانطلقت في 17 نوفمبر الجاري، تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، بمشاركة قادة صناعة الطيران في العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران والفضاء.
 

معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©