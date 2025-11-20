الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انطلاق منتدى إنفستوبيا الاستراتيجي الاقتصادي بين الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية

انطلاق منتدى إنفستوبيا الاستراتيجي الاقتصادي بين الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية
20 نوفمبر 2025 18:33


دبي (الاتحاد)
نظمت إنفستوبيا اليوم في دبي «منتدى إنفستوبيا الاستراتيجي الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة وعلى رأسها الاقتصاد الجديد والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع والطاقة والتكنولوجيا، وفتح قنوات استثمارية مستقبلية تدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
حضر المنتدى الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة «يورو أتلانتيك للاستشارات»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية.
وشارك معالي عبدالله بن طوق المري في جلسة رئيسية بعنوان «إعادة الهيكلة الجيوسياسية والجيو اقتصادية، بمشاركة معالي ميلون زوغوفيك، نائب رئيس الوزراء للبنية التحتية والتنمية الإقليمية في حكومة الجبل الأسود، والدكتور تاماس فيليجي، رئيس مجلس إدارة شركة «يورو أتلانتيك»، حيث قال معالي بن طوق: تجمع دولة الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية علاقات اقتصادية متنامية تتميز بالتنوع المتزايد، ومدعومة بشراكات استراتيجية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، التي أرست أساساً متيناً لتوسيع حجم التبادل الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وتابع معاليه: يمتلك الجانبان فرصاً اقتصادية واستثمارية واعدة في القطاعات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا، والاقتصاد المعرفي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المستقبلية، والسياحة، والنقل، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات نوعية طويلة المدى، مشيراً معاليه إلى أن عدد الشركات من دول أوروبا الوسطى والشرقية العاملة حالياً في دولة الإمارات وصل إلى قرابة 17400 شركة، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة تغطي مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية.
وأضاف معاليه: انطلاقاً من هذا الزخم المتنامي، يمثل إقامة منتدى إنفستوبيا الاستراتيجي الاقتصادي اليوم خطوة محورية تهدف إلى خلق مسارات جديدة للتعاون وبناء شراكات ومشاريع ناجحة بين دولة الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية، مما ينسجم مع رسالة إنفستوبيا في توفير منصة فاعلة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين، ومشاركة أحدث السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاتجاهات العالمية للتمويل والاستثمار، مما يسهم في ربط منطقتين ديناميكيتين تعيدان رسم ملامح آفاق الفرص المستقبلية بصورة مستدامة وشاملة.
من جهته، قال الدكتور تاماس فيليجي، رئيس مجلس إدارة شركة «يورو أتلانتيك»: يمثل منتدى إنفستوبيا الاستراتيجي الاقتصادي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودولة الإمارات العربية المتحدة، منصة مهمة لتعزيز النقاشات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الابتكار والاستثمار والتعاون في مجال السياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وانطلاقاً من مخرجات هذا المنتدى، ستواصل «إنفستوبيا» و«يورو أتلانتيك» تعزيز هذا الحوار وترجمة الأفكار والرؤى إلى شراكات ملموسة.
وتفصيلاً، شهد المنتدى تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية التي تناولت مستقبل التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والفضاء والدفاع، والطاقة، والتكنولوجيا، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية. 
يُذكر أن «إنفستوبيا»، من خلال فعالياتها ومؤتمراتها استقطبت أكثر من 16 ألف مشارك من نحو 71 دولة، وذلك منذ العام 2021 وحتى الآن، ونظمت 18 فعالية عالمية في مدن كبرى مثل نيويورك، وجنيف، ولندن، وميلانو، وموناكو، والرباط، وهونغ كونغ، وبكين، وذلك في إطار تعزيز رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كبيئة عالمية جاذبة للاستثمارات ودعم ربطها بالأسواق الأسرع نمواً في العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات والجبل الأسود تبحثان توسيع شراكتهما وتعزيز التعاون الاقتصادي
الإمارات وكوريا تبحثان التعاون في حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية
إنفستوبيا
عبدالله بن طوق
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©