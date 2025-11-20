منتدى «دويرز 2025» يستعرض مفاهيم وموضوعات تشكل ملامح منظومة الابتكار العالمية



دبي(الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز»، عن أجندة الفعاليات وقائمة المتحدثين في منتدى «دويرز»، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

وتهدف نسخة دبي من المنتدى، الذي تنطلق فعالياته ضمن مجمّع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون، والمعروف سابقاً باسم مهرجان ريفليكت، أحد أبرز فعاليات الشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، إلى استقطاب أكثر من 3 آلاف مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، يشكّل المؤسسون منهم 50%، والمستثمرون في صناديق رأس المال الاستثماري 20%، والمشغّلون 30%، بحضور كبار المسؤولين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويستهل المنتدى فعالياته بكلمة افتتاحية لمعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، تليها كلمة سعادة الدكتور نيكوديمس داميانو، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص، وكلمة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

ويقدّم المنتدى الذي يُقام بالتعاون مع شركة «ذا دويرز» (The Doers Company)، برنامجاً حافلاً يمتدّ على مدى يومين، ويضمّ حلقات نقاش وجلسات حوارية وورش عمل، وفرص تواصل مخصّصة لمناقشة أبرز المفاهيم والقضايا التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح منظومة الابتكار العالمية، كما يسلّط الضوء على القطاعات المؤثرة في توجيه مسار التحوّل الاقتصادي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والاستدامة والتنقّل، مع عرض نماذج عملية ناجحة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتتوزع أجندة المنتدى على ثلاث محطات رئيسية، تشمل منصات بلاك آوت وبلازا وديتك، والتي تستضيف جميعها أكثر من 150 متحدثاً يناقشون 10 محاور رئيسية، تتنوع بين مدن المستقبل وعصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل المال.

كما تناقش المنصات مواضيع التكنولوجيا الخضراء وتأثيراتها المجتمعية والبيئية، والمشهد المستقبلي للرعاية الصحية، وصعود الروبوتات، إضافة إلى دور القطاع العام والتكنولوجيا، والرؤى والتجارب الحقيقية لرواد الأعمال، والاقتصاد القائم على العمالة الميدانية، وقوة المجتمع، ويتناول كل محور بالتفصيل التوجهات الناشئة والاستراتيجيات العملية التي تمتلك القدرة على رسم الملامح المستقبلية للاقتصاد.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: تعكس استضافة منتدى دويرز التزام واحة دبي للسيليكون بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يشكلون مستقبل الاقتصاد. وتنسجم هذه الفعالية مع رؤيتنا الرامية إلى توفير بيئة عمل تتحول فيها الأفكار إلى مشاريع مؤثرة، وتتلاقى من خلالها عناصر التكنولوجيا بالمواهب المبدعة والفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ حضورها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

من جانبه، قال ستيليانوس لامبرو، المؤسس المشارك لشركة «ذا دويرز»: نعتبر استضافة النسخة الشرق أوسطية الأولى من منتدى دويرز في إمارة دبي خطوة هامة ضمن جهودنا الرامية لتوسيع حضورنا العالمي.

ويسبق الحدث تنظيم مسابقة جري في واحة دبي للسيليكون بعنوان دي إس أو ران تنطلق يوم 25 نوفمبر. وتجمع هذه الفعالية المجتمعية المشاركين والمقيمين في صباح مخصّص للرياضة والتواصل الاجتماعي استعداداً للافتتاح الرسمي للمنتدى.

من ناحية أخرى، يقدّم المنتدى تجربة ضيافة مختارة بعناية، تشمل متاجر للمأكولات والمشروبات ومطاعم مؤقتة عبر مساحات منتشرة على امتداد المكان، في خطوة تعكس ثقافة الطعام والابتكار التي تشتهر بها دبي.