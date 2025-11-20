الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إيدج» تنتقل إلى المرحلة التالية من برنامج مكافحة الطائرات بدون طيار مع البحرية البرازيلية

20 نوفمبر 2025 20:11


دبي (الاتحاد)
أعلنت كل من «إيدج»، والبحرية البرازيلية عن الانتقال إلى المرحلة التالية من النظام المشترك لمكافحة الطائرات بدون طيار، المخصص لنشره في المواقع الإستراتيجية وذلك استناداً إلى خطاب النوايا الذي تم توقيعه في أبريل من العام الحالي.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء تقنيين من الجانبين، ومن المقرر تنفيذ عرض توضيحي في ديسمبر، على أن يتم تسليم حزمة القدرات الأولى في عام 2026.
وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من عملية أوسع مع البحرية البرازيلية، قد تتطور نحو تطوير دروع مضادة للصواريخ.
وقع الاتفاقية حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ إيدج، ونائب الأميرال كارلوس هنريكي دي ليما زامبييري، مدير أنظمة الأسلحة البحرية في البحرية البرازيلية، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025. وتمثل هذه الخطوة المرحلة التالية من شراكة مجموعة «إيدج» مع البحرية البرازيلية، في إطار تعاون أوسع يهدف إلى تعزيز الفعالية التشغيلية للقوات وقدرات مكافحة الطائرات بدون طيار.

ايدج
