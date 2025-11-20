«توازن» و«بيلاتوس» يوسعان نطاق تعاونهما لإنتاج أجزاء من طائرات «بي سي-12 برو»



دبي (الاتحاد)

وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وشركة بيلاتوس للطائرات المحدودة «بيلاتوس»، اتفاقية لتوسيع نطاق تعاونهما في إنتاج أجزاء متنوعة من هياكل طائرات بيلاتوس «بي سي 24»، أكثر طائرات رجال الأعمال تنوعاً على مستوى العالم، والتي ستقوم بتصنيعها شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا».

وتؤكد الاتفاقية الموقعة خلال معرض دبي للطيران 2025، استمرار الشراكة القائمة بين ستراتا وبيلاتوس في العديد من حزم الأعمال التي تقوم من خلالها ستراتا بتصنيع وإنتاج أجزاء متنوعة من هياكل طائرات بيلاتوس (بي سي 24)، إلى جانب توسيع آفاق التعاون من خلال هذا المشروع المخصّص لتصنيع أجزاء من المواد المركبة لهياكل طائرات بيلاتوس (بي سي-12 برو)، بدعم من توازن.

ويعكس هذا التعاون، تمكين مجلس التوازن، والتزامه بتعزيز القدرات الوطنية في مجال التصنيع، وترسيخ شراكات عالمية في التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ويأتي تزامناً مع احتفال ستراتا وبيلاتوس بشراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، وبتسليم 100 شحنة ضمن 5 حزم أعمال رئيسية تشتمل على أجزاء متنوعة من طائرة بيلاتوس بي سي-24.

ومنذ بدء التصنيع في أولى حزم الأعمال لبيلاتوس عام 2018 حتى نهاية العام الجاري، تمكنت ستراتا من تصنيع وتصدير ما يصل إلى 1,140 شحنة ضمن حزم الأعمال الخمسة، والتي اشتملت على ما يقارب 31,500 قطعة تُحلق بها طائرات بيلاتوس (بي سي 24) المعروفة كأول طائرة نفاثة متعددة الاستخدام.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مطر علي الرميثي، المدير العام لتطوير الصناعة بالإنابة في توازن، وإسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الإماراتية ضمن منصة الاستثمارات الإماراتية في مبادلة والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا.

وأكد ماجد الشامسي، حرصهم في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على مواكبة نمو وتطوّر الشركات الوطنية لتحقيق مكاسب اقتصادية وإستراتيجية لدولة الإمارات، وقال: من هذا المنطلق يأتي الالتزام بدعم مختلف أوجه الاستثمار الإستراتيجي لدى الشركات الوطنية، من خلال تعزيز إمكانيات التعاون الصناعي بين قطاع الصناعات الدفاعية والصناعات ذات الاستخدام المزدوج في دولة الإمارات والشركات العالمية المرموقة، ومن ضمنها الشراكة القائمة بين ستراتا وبيلاتوس.

وقالت سارة المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: في غضون سنوات معدودة أصبح لستراتا دور محوري ومؤثر في حاضر ومستقبل صناعة الطيران عالمياً، والشاهد على ذلك أن أكثر من 60% من الهيكل المصنوع من المواد المركبة في طائرات بيلاتوس بي سي 24 تصنعه ستراتا حيث يتم تصدير كل هذه الإنجازات من دولة الإمارات إلى العالم، والذي يؤكد أن نحو 30% من طائرات العالم ذات البدن العريض وطائرات رجال الإعمال، التي تحلق حول العالم اليوم، فيها قطع إماراتية الصنع.

وأوضح يوهان فان نيوينهويزن، المدير التنفيذي للمشاركة الصناعية في بيلاتوس، أنه مع بدء مشروع جديد لتوسيع نطاق تصنيع المواد المركبة في ستراتا بدولة الإمارات ليشمل طائرات (بيسي-12 برو)، تؤكد الشركة على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لـ «بيلاتوس» كمشغل وشريك صناعي رئيسي.