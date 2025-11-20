الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ايدج» تمدد عقدها مع «ستراتا» لتوريد أجزاء لبرنامجها الخاص بطائرات «إيرباص»

«ايدج» تمدد عقدها مع «ستراتا» لتوريد أجزاء لبرنامجها الخاص بطائرات «إيرباص»
20 نوفمبر 2025 20:17


دبي (الاتحاد)
مددت «إي بي آي»، التابعة لمجموعة ايدج، عقدها مع ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، بهدف إنتاج قطع وأجزاء تيتانيوم المعقدة لبرنامج ستراتا الخاص لطائرات إيرباص من طراز A330.
وقع العقد كل من مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي، وسارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام حاليا في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال».
وتُغطي الاتفاقية المُمدّدة جميع الأنشطة المتعلقة بتصنيع ومعالجة قطع غيار التيتانيوم المعقدة التي ستدعم خط تجميع جنيحات طائرات إيرباص من طراز A330 من «ستراتا» حتى نهاية عام 2030، حيث تواصل كل من «إي بي آي» و«ستراتا» تعزيز التعاون في قطاع الطيران في دولة الإمارات والعالم من خلال تبادل الخبرات وبناء القيمة المضافة، إلى جانب تدعيم قدرات التصنيع المحلية في إطار مبادرة «اصنع في الإمارات».
وقال مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»: يُؤكد تمديد شراكتنا طويلة الأمد مع «ستراتا» على الثقة الممنوحة لشركة «إي بي آي» لتقديم قطع غيار تيتانيوم عالية الدقة تلبي أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران، مبديا ثقته بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهم موثوق ضمن سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطيران، إلى جانب النهوض بقدرات التصنيع السيادية التي تدعم رؤية مجموعة ايدج المنبثقة من رؤية دولة الإمارات على المدى البعيد.
وقالت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: يُجسد تمديد العقد مع «إي بي آي» عمق الشراكة طويلة الأمد، والاتزام الراسخ بتطوير القدرات في التصنيع المتقدم وتعزيز الحضور في قطاع صناعة الطيران عالمياً.
ويسهم تمديد العقد في تعزيز التعاون الوثيق بين «إي بي آي» و«ستراتا»، إذ أثمرت شراكتهما طويلة الأمد عن مشاريع مشتركة ناجحة تدعم برامج الطائرات الرائدة التابعة لكبرى الشركات العالمية المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs).

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد: دبي لاعب رئيس ومؤثر في صياغة مستقبل قطاع الطيران العالمي
502 طائرة طلبيات الناقلات الوطنية خلال معرض دبي للطيران 2025
ايدج
ستراتا
معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©