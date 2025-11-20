«ايدج» تمدد عقدها مع «ستراتا» لتوريد أجزاء لبرنامجها الخاص بطائرات «إيرباص»



دبي (الاتحاد)

مددت «إي بي آي»، التابعة لمجموعة ايدج، عقدها مع ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، بهدف إنتاج قطع وأجزاء تيتانيوم المعقدة لبرنامج ستراتا الخاص لطائرات إيرباص من طراز A330.

وقع العقد كل من مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي، وسارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام حاليا في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال».

وتُغطي الاتفاقية المُمدّدة جميع الأنشطة المتعلقة بتصنيع ومعالجة قطع غيار التيتانيوم المعقدة التي ستدعم خط تجميع جنيحات طائرات إيرباص من طراز A330 من «ستراتا» حتى نهاية عام 2030، حيث تواصل كل من «إي بي آي» و«ستراتا» تعزيز التعاون في قطاع الطيران في دولة الإمارات والعالم من خلال تبادل الخبرات وبناء القيمة المضافة، إلى جانب تدعيم قدرات التصنيع المحلية في إطار مبادرة «اصنع في الإمارات».

وقال مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»: يُؤكد تمديد شراكتنا طويلة الأمد مع «ستراتا» على الثقة الممنوحة لشركة «إي بي آي» لتقديم قطع غيار تيتانيوم عالية الدقة تلبي أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران، مبديا ثقته بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهم موثوق ضمن سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطيران، إلى جانب النهوض بقدرات التصنيع السيادية التي تدعم رؤية مجموعة ايدج المنبثقة من رؤية دولة الإمارات على المدى البعيد.

وقالت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: يُجسد تمديد العقد مع «إي بي آي» عمق الشراكة طويلة الأمد، والاتزام الراسخ بتطوير القدرات في التصنيع المتقدم وتعزيز الحضور في قطاع صناعة الطيران عالمياً.

ويسهم تمديد العقد في تعزيز التعاون الوثيق بين «إي بي آي» و«ستراتا»، إذ أثمرت شراكتهما طويلة الأمد عن مشاريع مشتركة ناجحة تدعم برامج الطائرات الرائدة التابعة لكبرى الشركات العالمية المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs).