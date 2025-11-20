«توازن» و«ساب الإمارات» يتعاونان لتطوير أنظمة متقدمة لكشف الطائرات بدون طيار



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» وشركة ساب الإمارات عن توقيع اتفاقية لإقامة برنامج مشترك للبحث والتطوير يهدف إلى تطوير تقنيات متقدمة لكشف الطائرات بدون طيار.

وقع الاتفاقية كل من مطر علي الرميثي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وهيلين بيتمان، العضو المنتدب لشركة ساب الإمارات، وذلك على هامش اليوم الرابع من أعمال معرض دبي للطيران 2025.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام شركة ساب ببرنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي يشرف على تنفيذه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، حيث يعمل البرنامج على تعزيز القدرات الوطنية، وتمكين منظومة الدفاع المحلية، ودعم بناء قاعدة صناعية دفاعية وأمنية مستدامة ومستقلة بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة.

ويُنفَّذ البرنامج المشترك لتطوير التقنيات المتقدمة لكشف الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات تحت إشراف شركة ساب الإمارات انطلاقاً من مقرها في «مجمع توازن الصناعي» بأبوظبي، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الدفاع، ومواجهة المخاطر المرتبطة بالطائرات بدون طيار.

وأكد مطر الرميثي أن توقيع البرنامج المشترك مع «ساب الإمارات» يأتي في إطار تعزيز جهود الدولة في مجال البحث والتطوير الدفاعي، وبناء منظومة صناعية وطنية متقدمة، موضحا بأن البرنامج يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لكشف الطائرات بدون طيار، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتقنيات الدفاعية المتطورة.

وأضاف أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة يسهم في نقل المعرفة والخبرة، وتمكين الكوادر الوطنية من المشاركة في تصميم وتطوير حلول دفاعية متقدمة تُنفَّذ محلياً.

من جانبها، أكدت هيلين بيتمان، التزام ساب بدعم القدرات الدفاعية لدولة الإمارات من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخبرة المحلية، إذ يجسد هذا البرنامج المشترك للبحث والتطوير الحرص على بناء قدرات وطنية مبتكرة وتعزيز منظومة الابتكار داخل الدولة، موضحة بأن من خلال التعاون مع مجلس التوازن، تهدف الشركة إلى تطوير حلول متقدمة لكشف الطائرات بدون طيار تسهم في دعم أولويات الأمن الوطني للإمارات.