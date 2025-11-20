الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«هانوا» و«إيدج» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع

«هانوا» و«إيدج» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع
20 نوفمبر 2025 20:21


أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مجموعة «إيدج»، وشركة «هانوا إيروسبيس»، الكورية الجنوبية الرائدة والمتخصصة في مجالات الفضاء والطيران والدفاع، مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي المتقدم، والضربات الدقيقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي الدفاعي.
وبموجب المذكرة، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة لفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا إلى الدولة، تستكشف «هانوا» و«إيدج» مجموعة من برامج التعاون التي تستفيد من محفظة تقنيات «هانوا» إلى جانب منظومة «إيدج» الصناعية المتنامية.
وتشمل النقاشات بين الطرفين تقنيات دفاع جوي متقدمة يمكن أن تتيح إنشاء بنية دفاعية متكاملة ومتعددة الطبقات مصممة لتلبية احتياجات الإمارات المستقبلية، بالإضافة إلى نماذج محتملة للدعم والإنتاج والتدريب، مثل خيارات إنشاء قدرة مخصصة للصيانة والإصلاح والعمرة في الإمارات.
وسيقيّم الطرفان فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الدفاعي، مع دراسة كيفية الاستفادة من بيانات التشغيل الواقعية وخبرة «هانوا» في نمذجة الذكاء الاصطناعي لدعم تطوير القدرات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ستراجع الشركتان مفاهيم متعلقة بالأنظمة الأرضية غير المأهولة، وتحديد مجالات تعاون محتملة في بناء السفن وخدمات الصيانة البحرية، بما في ذلك التقنيات الداعمة لتصميم وصيانة السفن واستدامتها طوال دورة حياتها.
وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في إيدج: تعكس هذه المذكرة طموحنا المشترك لتطوير الجيل التالي من القدرات الدفاعية، مشيرا إلى أن نقاط القوة التي تتمتع بها هانوا في مجالات رئيسية، إلى جانب قاعدتها الصناعية المتنامية، تشكل قوة دافعة لتطوير أنظمة تعزز المرونة الوطنية وتوسع دور الإمارات الريادي في التكنولوجيا المتقدمة.
وقال سونغ إيل، رئيس هانوا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تهدف هانوا من خلال هذه المذكرة إلى فتح مسار لحوار وتعاون فعّال مع إيدج في المجالات المهمة للبلدين، مبدياً تطلعه إلى تقييم فرص يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات الدفاع الإماراتية وخلق قيمة صناعية طويلة الأمد.

