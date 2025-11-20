«أدنيك» تبُرم شراكة استراتيجية مع «أبوظبي البحرية»



أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك من خلال مذكرة تفاهم وُقّعت في اليوم الأول من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025.

وشهد توقيع المذكرة الدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة النقل والبلديات، والدكتور المهندس عبدالله حمد الغفيلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حيث قام بالتوقيع على المذكرة أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، والقبطان سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لقطاع أبوظبي البحري والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير المعرض وتعزيز مكانته كأبرز معرض بحري في المنطقة.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لكابيتال 360 والفعاليات: تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا لتوفير منصة لا مثيل لها لمجتمع القطاع البحري. نحن ملتزمون بتنظيم حدث استثنائي في عام 2025 وما بعده،ولا تعكس الشراكة تقدماً مهماً على صعيد الابتكار والتميز في القطاع البحري فحسب، بل تضمن أيضاً أن يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب الحفاظ على مكانته كأهم منصة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.

ومن جانبه، قال القبطان سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لقطاع أبوظبي البحري والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع معرض أبوظبي الدولي للقوارب، والتي تعزز التزامنا بالارتقاء بالتميز البحري في المنطقة وتنسجم مع رؤية الطرفين. ونتطلع معاً إلى خلق فرص جديدة للمجتمع وتعزيز تجربة الإبحار للجميع.

ومع انضمام أبوظبي البحرية، ستوظف مجموعة أدنيك خبرتها العريقة وشبكة علاقاتها الواسعة لإثراء تجربة العارضين والزوار خلال الدورات الثلاث المقبلة من المعرض. هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تشجيع الابتكار، وتعزيز الممارسات البحرية المستدامة، واستعراض أحدث التطورات في تقنيات القوارب والتقنيات البحرية، بما يضمن لأصحاب المصلحة قيمة مضافة وفرصًا جديدة للنمو في القطاع البحري.