الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنيك» تبُرم شراكة استراتيجية مع «أبوظبي البحرية»

«أدنيك» تبُرم شراكة استراتيجية مع «أبوظبي البحرية»
20 نوفمبر 2025 23:35


أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك من خلال مذكرة تفاهم وُقّعت في اليوم الأول من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025.
وشهد توقيع المذكرة الدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة النقل والبلديات، والدكتور المهندس عبدالله حمد الغفيلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حيث قام بالتوقيع على المذكرة أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، والقبطان سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لقطاع أبوظبي البحري والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير المعرض وتعزيز مكانته كأبرز معرض بحري في المنطقة.
وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لكابيتال 360 والفعاليات: تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا لتوفير منصة لا مثيل لها لمجتمع القطاع البحري. نحن ملتزمون بتنظيم حدث استثنائي في عام 2025 وما بعده،ولا تعكس الشراكة تقدماً مهماً على صعيد الابتكار والتميز في القطاع البحري فحسب، بل تضمن أيضاً أن يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب الحفاظ على مكانته كأهم منصة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
ومن جانبه، قال القبطان سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لقطاع أبوظبي البحري والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع معرض أبوظبي الدولي للقوارب، والتي تعزز التزامنا بالارتقاء بالتميز البحري في المنطقة وتنسجم مع رؤية الطرفين. ونتطلع معاً إلى خلق فرص جديدة للمجتمع وتعزيز تجربة الإبحار للجميع.
ومع انضمام أبوظبي البحرية، ستوظف مجموعة أدنيك خبرتها العريقة وشبكة علاقاتها الواسعة لإثراء تجربة العارضين والزوار خلال الدورات الثلاث المقبلة من المعرض. هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تشجيع الابتكار، وتعزيز الممارسات البحرية المستدامة، واستعراض أحدث التطورات في تقنيات القوارب والتقنيات البحرية، بما يضمن لأصحاب المصلحة قيمة مضافة وفرصًا جديدة للنمو في القطاع البحري.

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب بمشاركة 56 دولة
سلطان بن حمدان بن زايد يزور «أبوظبي للقوارب»
أدنيك
معرض أبوظبي الدولي للقوارب
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©