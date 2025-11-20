الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

معرض أبوظبي للقوارب يختتم يومه الأول بشراكات استراتيجية

معرض أبوظبي للقوارب يختتم يومه الأول بشراكات استراتيجية
20 نوفمبر 2025 23:39


أبوظبي (الاتحاد)
استقطب اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، حضوراً لافتاً عكس قوة وزخم الحدث وطموحاته المتنامية ليعزز مكانته كأبرز فعالية متخصصة في الصناعة البحرية على مستوى المنطقة.
وشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب توقيع أربع مذكرات تفاهم من قبل شركة أبوظبي البحرية، في خطوة تؤكد الدور المحوري للمعرض في تعزيز الأعمال والابتكار وبناء شراكات نوعية.
ووقعت الشركة مذكرات التفاهم مع مجموعة أدنيك، وشركة شوري لوساطة التأمين، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات، والأولمبياد الخاص، بما يعكس التزاماً راسخاً بتطوير القطاع البحري ودعم النمو المستدام عبر شراكات استراتيجية.

 


وسجلت هذه الدورة من المعرض إنجازاً غير مسبوق، إذ تُعد الأكبر في تاريخها، باستقطاب 1068 عارضاً وعلامة تجارية، في مؤشر واضح على تنامي مكانة الحدث على الساحة الدولية. ويعكس هذا الإقبال جاذبية أبوظبي كمنصة عالمية للقطاعات البحرية الطامحة للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط. فيما توزعت نسب المشاركة بين 31% للشركات المحلية و69% للشركات الدولية، ما يؤكد أن العاصمة الإماراتية أصبحت نقطة التقاء رئيسية تجمع بين الخبرات العالمية والابتكار المحلي، لتفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة المستقبل البحري.
كما يقدم المعرض منصة شاملة تضم أبرز مصنّعي القوارب وموزعيها، وموردي المحركات والمعدات، ومبتكري الرياضات البحرية، إلى جانب منطقة تسوق مخصصة لمنتجات أسلوب الحياة البحرية، ما يجعله واجهة لعرض أحدث تطورات القطاع واتجاهاته.

 

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب بمشاركة 56 دولة
سلطان بن حمدان بن زايد يزور «أبوظبي للقوارب»


ومن بين أبرز العلامات المشاركة، تعرض شركة صن ريف لليخوت، التي تمتلك حوضاً لبناء اليخوت في رأس الخيمة، يختها الفاخر والصديق للبيئة/55ULTIMA/، الذي يُعد نموذجاً متقدماً في عالم اليخوت المستدامة، ويوفر للزوار فرصة التعرف عن قرب على هذه التحفة العصرية وعمليات الشركة.
وعلى صعيد المشاركات المحلية، يبرز جناح أحمد عبيد الفلاسي كتحفة احترافية لإرث دولة الإمارات البحري وصناعة القوارب الخشبية، إذ يضم الجناح نماذج يدوية الصنع من اليخوت الخشبية وقوارب كاملة الحجم، مقدماً للزوار رحلة تجمع بين الأصالة والابتكار. 
كما يستعرض نادي الكابتن «نادي القوارب الأكبر في الشرق الأوسط» والراعي الماسي للمعرض، مجموعة كبيرة من عروض العضوية للنادي، وأكثر من 200 قارب ضمن أسطوله.
وفي صندوق المعرفة، قدم سيباستيان لي من شركة «السير مارين» عرضاً شاملاً حول مسيرة الشركة تحت عنوان: «قيادة التحول في الصناعة البحرية من خلال الابتكار والاستدامة».

 


وتُعد «السير مارين» شركة رائدة مقرها أبوظبي بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً، واستثمرت منذ تأسيسها في العام 2003 في تقنيات متقدمة، إذ حصلت في العام 2023 على شهادة «غينيس» لبناء أكبر قارب مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم، وهو قارب كهربائي بطول 12 متراً يحمل اسم «سكون»، تم تطويره بالشراكة مع «أبوظبي البحرية». كما طورت الشركة أول «عَبّارة» كهربائية في العالم.
وتستمر فعاليات وأنشطة معرض أبوظبي الدولي للقوارب حتى 23 نوفمبر الحالي، مع مجموعة واسعة من العارضين والأنشطة العائلية المتاحة لجميع الأعمار، إذ يتركز الاهتمام على تعزيز التواصل، واستعراض أحدث المنتجات، ودفع طموحات أبوظ

معرض أبوظبي الدولي للقوارب
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©