لطيفة بنت محمد تزور «أسبوع الساعات دبي»

دبي (وم)

زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات الدورة السابعة من أسبوع الساعات دبي 2025، الحدث العالمي الأبرز لعشاق وهواة صناعة الساعات الفاخرة، والذي يقام برعاية سموّها.

ويأتي انطلاق هذه الدورة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس أسبوع الساعات دبي، الذي ينعقد من 19 إلى 23 نوفمبر في دبي مول وبرج بارك، بمشاركة أكثر من 90 علامة عالمية مرموقة.

وقالت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «نحتفي اليوم بحدث أصبح علامة فارقة في عالم الساعات الفاخرة، ومنصة تُجسّد مفاهيم الإبداع والفخامة، وتبرز مكانة دبي وجهةً أولى لخبراء وروّاد هذه الصناعة العريقة».

وأضافت سموّها: «ساهم أسبوع الساعات في دبي على مدى عقدٍ كامل في صناعة تأثير عالمي، وتعزيز حضور دبي مركزاً للابتكار والإلهام، وجسراً يربط بين الحرفية والحداثة، وبين الموروث والرؤى المستقبلية».

وأكدت سموّها حرص دبي على دعم المبادرات الإبداعية التي تحتفي بالمواهب، وتثري القطاعين الثقافي والإبداعي، وتدعم رؤية الإمارة في بناء مدينة نابضة بالابتكار وتحتضن التفكير المستقبلي.