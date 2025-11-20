الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لطيفة بنت محمد تزور «أسبوع الساعات دبي»

لطيفة بنت محمد خلال الزيارة (وام)
21 نوفمبر 2025 01:21

دبي (وم)

