الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس بنك الصناعة والتجارة الصيني فرص تعزيز التعاون

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع لياو لين (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:21

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

بحث سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، مع لياو لين، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك الصناعة والتجارة الصيني «ICBC»، آفاق التعاون بين دولة الإمارات والبنك الصيني الرائد، وفرص توسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.
وتم خلال اللقاء، الذي جرى أمس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، استعراض تطور علاقات التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وسُبل تعزيز هذا التعاون، وكيفية الاستفادة من مكانة دبي كمحور رئيس على خريطة المال والأعمال العالمية، والمميزات الكبيرة التي يمنحها مركز دبي المالي العالمي لشركائه، والذي شهد الانطلاق الرسمي لعمليات فرع بنك الصناعة والتجارة الصيني في العام 2013.
ونوّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والصين، والدور المتنامي للمؤسسات المالية الصينية في النظام المالي لدبي، في ضوء توافق الرؤى بين الجانبين حول أهمية دعم الابتكار المالي والارتقاء بممكناته، والتركيز على المجالات المرتبطة بالمستقبل، ومن أهمها الاقتصاد الأخضر والتحوّل الرقمي.
وأشار سموّه إلى أن البنية التحتية المالية والرقمية عالية الكفاءة والاعتمادية في دبي، والبيئة التشريعية المرنة والداعمة للأعمال، تفتح المجال رحباً أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية بصفة عامة، والبنوك الكبرى، ومن أهمها بنك الصناعة والتجارة الصيني، لتنمية عملياتها في المنطقة، ورصد وتفعيل الفرص المتاحة في أسواقها الناشئة الواعدة، وخدمة العملاء الدوليين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين الأسواق العالمية.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الأهداف التي تسعى دبي لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها سعيها أن تكون بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وهو الهدف الذي حددته أجندتها الاقتصادية D33، بما يستدعيه ذلك من اكتشاف وتفعيل مزيد من الشراكات البنّاءة مع أكبر وأهم الأسماء في مجال الخدمات المالية حول العالم.
حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

مكتوم بن محمد
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
الإمارات
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©