الذهب يتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4062.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4068.10 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50.39 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1517.95 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1381.22 دولار.