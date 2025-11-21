هدوء تداولات الأسهم المحلية.. والمؤشرات تعود للانخفاض

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ضغطت الأسهم القيادية على مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات اليوم بعد أن عادت أسعار غالبية الأسهم النشطة للانخفاض بعد يوم واحد من الارتفاع. وإلى ذلك شهدت الأسواق هدوءاً في التداولات تعكس غياب المحفزات وسط حالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.71 مليار درهم محصلة تداول 552 مليون سهم خلال 33 ألفاً و589 صفقة.



سوق أبوظبي

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 89.75 نقطة وبنسبة 0.9% عند مستوى 9795.37 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.186 مليار درهم، شملت ما يزيد على 303.33 مليون سهم عبر 21230 صفقة. وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 372 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 76.53 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بقيمة 73.64 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 95.86 مليون سهم، وتلاه سهم «منازل» بتداول 30.46 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 19.66 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «منازل» بنسبة 6.68% إلى 0.321 درهم، «إشراق للاستثمار» بنسبة 5.05% ليغلق عند 0.507 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 1.24% ليغلق عند 5.55 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.31% إلى 16.04 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2.39% إلى 13.86 درهم. و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.79% ليغلق عند 3.28 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.82% إلى 3.76 درهم.

سوق دبي المالي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 75.4 نقطة وبنسبة 1.27% عند مستوى 5835.56 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 524.97 مليون درهم، بعد التعامل على 248.76 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12359 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.66% إلى 24.5 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.1% ليغلق السهم عند 13.4 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.07% إلى 9.25 درهم، وأيضاً «الإثمار القابضة» بنسبة 9.72% ليغلق عند 0.26 درهم، و«اكتتاب القابضة» بنسبة 9.93% إلى 0.698 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 7.24% إلى 0.256 درهم.

