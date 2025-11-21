«Group Finvasia» تنضم لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Group Finvasia، المجموعة العالمية التي تستخدم الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة للابتكار في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات المالية، وتقنية البلوك تشين، والرعاية الصحية، عزمها إنشاء مقرات إقليمية لخمس من علاماتها التجارية الرائدة في دولة الإمارات، بعد انضمامها إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتدعم المبادرة المستهدفات الوطنية في دولة الإمارات عبر جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى الدولة، وبناء اقتصاد معرفي واعد، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل استقطاب شركات عالمية تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة لتأسيس مقرات لها في الدولة، والانطلاق منها نحو التوسع عالمياً وإقليمياً، ما يعكس مدى جاذبية بيئة الأعمال في الدولة للشركات الطموحة.

وقال معاليه: «تأسيس مقرات هذه الشركات الرائدة في دولة الإمارات من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يؤكد التزامنا بتوفير بيئة داعمة للتكنولوجيا المتطورة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية. ويسعدنا الترحيب بمجموعة Finvasia Group وعلاماتها التجارية الخمسة للانضمام إلى منظومة الأعمال النابضة بالحياة في دولة الإمارات».

وتعمل Group Finvasia في قطاعات متنوعة، حيث تخدم أكثر من 5 ملايين عميل حول العالم، وتجري معاملات بتريليونات الدولارات من خلال علاماتها التجارية المتنوعة في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

ويبرهن قرار إنشاء المقرات الإقليمية في الإمارات على جاذبية البيئة الداعمة للأعمال في الدولة، والتي تعزز الابتكار وتدعم نمو التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. وتلعب مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً محورياً في هذه البيئة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الحوافز، وإطار عمل يشجع على تأسيس الشركات الرائدة ونموها.

وتعتبر العلامات التجارية لمجموعة Group Finvasia رائدة في منظومة التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية وتكنولوجيا أسلوب الحياة، وتشمل ZuluTrade، وBlockmaze، وCapitalWallet، وOneVault، وJumpp.

وقال سارفجيت فيرك، المؤسس المشارك، المدير الإداري لمجموعة Group Finvasia: «ما يثير الإعجاب في دولة الإمارات هو كيفية تطبيق سياساتها على أرض الواقع، فابتداء من أطر الترخيص إلى البنية التحتية الرقمية والانفتاح على التجارب، تشكل دولة الإمارات قاعدة مثالية لفرقنا التي تبني المنصات الاجتماعية وشبكات البلوك تشين وأنظمة المدفوعات الرقمية. كما تعتبر دولة الإمارات رائدة عالمياً في جذب الابتكار واحتضان الأفكار الإبداعية، وتسريعها من خلال السياسات والفرص المتاحة».

وبدوره، قال تاجيندر فيرك، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة Group Finvasia: «رسّخت دولة الإمارات مكانتها واحدةً من أكثر مراكز الابتكار استشرافاً للمستقبل في العالم بفضل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأجندة D33.

وتعدّ مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لجذب شركات التكنولوجيا المتطورة من مختلف القطاعات، مما يسهم في ترسيخ مكانتها دولةً رائدةً عالمياً في مجال الابتكار».