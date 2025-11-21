جامعة زايد العسكرية تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025



دبي (وام)

اختتمت جامعة زايد العسكرية مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025.

وجسّد الجناح خلال أيام المعرض هوية الجامعة ورسالتها التعليمية والعسكرية، حيث تولّى المرشحون تقديم شروح وافية حول طبيعة الدراسة وبرامج التأهيل داخل أول جامعة عسكرية من نوعها في دولة الإمارات.

وشهد جناح الجامعة زيارات عديدة من شخصيات عسكرية ودبلوماسية بارزة، أشادت جميعها بمستوى الطلاب وبقدرة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي عسكري متطور يتماشى مع التطور السريع في الصناعات الدفاعية والتقنية.



وعبّر الزوار عن إعجابهم بالأسلوب المهني الذي ظهر به المرشحون، وبالجهود التي تبذلها الجامعة في إعداد جيل من الضباط يمتلك المعرفة العلمية والكفاءة القيادية.

وأكدت الجامعة في ختام مشاركتها أن حضورها في معرض دبي للطيران يأتي ضمن رؤيتها لترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية عسكرية رائدة، ولتعزيز انفتاح المرشحين على أحدث التطورات الدفاعية دولياً، بما يسهم في بناء ضباط المستقبل القادرين على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.