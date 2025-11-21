«راكز» تنظّم جلسة حول التجارة والخدمات اللوجستية



رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بالتعاون مع جمارك رأس الخيمة وموانئ رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي، فعالية حوار التجارة والخدمات اللوجستية في رأس الخيمة.

جمعت الفعالية عددا من أصحاب المصلحة والشركاء ومديري العمليات والمتخصصين في القطاع اللوجستي في نقاش تفاعلي حول مستقبل التجارة واللوجستيات والنشاط الاقتصادي في رأس الخيمة.

ورحّبت الجلسة بممثلي الجهات المشاركة لاستعراض آخر المبادرات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة التجارة في الإمارة وقد قدمت جمارك رأس الخيمة لمحة عن تركيزها الاستراتيجي على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين عبر الخدمات الاستشارية، وتسريع التحول الرقمي من خلال قدرات التخليص الجمركي الإلكتروني المتقدمة والتكامل الإلكتروني الأعمق مع الجهات الحكومية الأخرى.

من جانبها سلطت موانئ رأس الخيمة الضوء على التقدم المحرز في برنامج صقر 2.0 وتوسيع خدماتها اللوجستية بما يضمن انسيابية أكبر في حركة البضائع، ومن جهته استعرض مطار رأس الخيمة الدولي دوره المتزايد في تعزيز الربط الجوي للإمارة ودعم نموها الاقتصادي، مقدما للحضور عرضاً أولياً لتصميم المبنى الجديد، بالإضافة إلى أبرز خدماته وشراكاته مع الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما تم إطلاع المشاركين على حزمة حوافز مشتركة قيد التطوير بالتعاون بين جمارك رأس الخيمة والموانئ والمطار، بهدف تمكين الشركات العاملة في الإمارة بشكل أكبر.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» يسرنا توفير منصة تجمع شركاءنا الرئيسيين من الجهات الحكومية ورواد الأعمال من مجتمعنا للتبادل البنّاء حول مشهد التجارة والخدمات اللوجستية المتطور في رأس الخيمة ومع مواصلة الإمارة تعزيز مكانتها كمركز للتجارة والربط، يبقى التعاون بين القطاعين العام والخاص عنصراً أساسياً في تشكيل المرحلة المقبلة من النمو وقد أتاحت الجلسة لعملائنا فرصة الاستماع مباشرة إلى ممثلي الجهات حول الجهود المبذولة لتمكين تدفق التجارة بسلاسة، وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، وتوسيع آفاق الربط العالمي.

كما عكست النقاشات حول الحوافز المشتركة والتحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين التزامنا المشترك بدعم رحلة نجاح كل شركة في رأس الخيمة، ويأتي حوار التجارة والخدمات اللوجستية في رأس الخيمة ضمن جهود «راكز» المستمرة لتعزيز تفاعلها مع مجتمع الأعمال، وتحقيق مواءمة أفضل بين احتياجات الشركات والخدمات الحكومية، وترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز فعّال وجاذب للاستثمار في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية.