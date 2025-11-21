السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سند» تعلن عن إنشاء وحدات اختبار متكاملة لمحركات «جي تي إف» في العين

«سند» تعلن عن إنشاء وحدات اختبار متكاملة لمحركات «جي تي إف» في العين
21 نوفمبر 2025 17:26

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سند، عن توقيع عقد مع مجموعة «سافران» العالمية، لتصميم وإنشاء خليتي اختبار للمحركات ضمن مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف» من «برات أند ويتني» في مدينة العين.
وتُعتبر هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة تطور منظومة الطيران بدولة الإمارات، وخطوة متقدمة نحو تنفيذ مركز «سند» لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف»، والذي يُعد من المبادرات الاستراتيجية في مجالي الطيران والصناعة على مستوى الدولة، والأول من نوعه في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتجسّد هذه التطورات مجتمعةً التزام «سند» بإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الطيران، بما يعزّز مكانة الإمارات في سوق الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمي، ويدعم رؤيتها لتكون مركزاً دولياً رائداً في هندسة وتكنولوجيا الطيران المتقدمة. وتقع خلية الاختبار الجديدة، والمكوَّنة من وحدتين، ضمن مركز «سند» الجديد في مجمّع نبراس للطيران في مدينة العين.
ويعد المشروع، الذي ستنفذه «سافران تست سلز» التابعة لشركة «سافران آيرو بوسترز» ولمجموعة «سافران» العالمية، خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات «سند» في توفير خدماتها لمجموعة أكبر من المحركات وزيادة سعتها التشغيلية في عمليات الاختبار.
بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا المشروع أحدث خلية اختبار لمحركات الطائرات المدنية في دولة الإمارات، والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، الأمر الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية الداعمة لمركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف»، ويوسّع القدرات التشغيلية لشركة «سند» في مجال اختبار المحركات.
وستضم الخلية وحدتي اختبار، وسيتم تجهيزهما بأنظمة متقدمة لقياس أداء المحركات والتحقق من كفاءتها بعد عمليات الصيانة، بما يضمن توافق كل محرك مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والموثوقية قبل إعادته إلى الخدمة.
وبمجرد تشغيلها، ستجري الخلية أكثر من 400 اختبار متكامل للمحركات سنوياً، مما يجعلها واحدةً من أكثر وحدات الاختبار تقدماً وإنتاجية في المنطقة.
وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، بهذه المناسبة، إن الشراكة مع «سافران تست سلز» في هذا المشروع الإستراتيجي، تُعد خطوة مهمة في مسيرة «سند» نحو بناء منظومة متكاملة لصيانة وإصلاح وعَمرة المحركات الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط.
وأوضح أن وحدات الاختبار تعتبر ركيزة أساسية لجميع عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث تتحقق من مطابقة المحركات التي تغادر منشآتنا للمعايير التشغيلية للتعليمات الفنية، ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على دعم برنامج محركات «جي تي إف» فحسب، وإنما تتعداها إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار والتميّز الصناعي في قطاع الطيران.
من جهته، قال فرانسوا ليبوت، الرئيس التنفيذي لشركة «سافران آيرو بوسترز»، إن التعاون مع مجموعة «سند» يعتبر خطوةً محوريةً لشركة «سافران تست سلز» ومؤشراً قوياً على الثقة الكبيرة في قدراتها على تقديم حلول عالية الأداء لاختبار محركات الطائرات، وسنضع خلاصة خبراتنا الموثوقة في مجالات الطيران المدني في هذه المنشأة وسنحرص على أن يطابق تصميمها أعلى معايير الدقة والاعتمادية.

أخبار ذات صلة
«توازن للجودة والمطابقة» توقّع اتفاقيات تعاون مع 3 من شركات مجموعة إيدج
25.4 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي في معرض دبي للطيران
شركة سند
معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©