السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إيدج» و«إكستشينج إنكوم كوربوريشن» تعزّزان تعاونهما في مجالات الطيران والدفاع

«إيدج» و«إكستشينج إنكوم كوربوريشن» تعزّزان تعاونهما في مجالات الطيران والدفاع
21 نوفمبر 2025 17:28

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت «إيدج» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إكستشينج إنكوم كوربوريشن - EIC» «بورصة تورونتو - EIF» تهدف إلى البناء على قدرات المؤسستين في مجالات الطيران والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.
ويجمع التعاون الجديد بين خبرات شركة «EIC»، وشركتها التابعة «بي إي إل إيروسبيس - PAL Aerospace»، في تطوير الطائرات المأهولة للمهام الخاصة وأنظمة إدارة المهام، وريادة «ايدج» في تطوير الأنظمة الجوية غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، فيما تتكامل هذه القدرات المعززة مع أولويات الدفاع الكندية المتطورة، ومع رسالة «إيدج» الرامية إلى دعم وتعزيز القدرات الدفاعية السيادية.
وتسهم هذه المذكرة التعزيز التعاون بين دولة الإمارات وكندا، ودعم تطوير الأصول المخصصة للمهام الخاصة التي يتم تشغيلها وفق نموذج «المقاول يملك ويشغل - COCO».
 

أخبار ذات صلة
«توازن للجودة والمطابقة» توقّع اتفاقيات تعاون مع 3 من شركات مجموعة إيدج
25.4 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي في معرض دبي للطيران
ايدج
معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©