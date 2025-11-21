تعاون بين «مجموعة الإمارات» و«أوبن إيه آي» لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي



دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات وشركة «أوبن إيه آي»، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار عبر مختلف عمليات الناقلة.

ويتضمن التعاون توظيف منصة ChatGPT Enterprise بشكل موسّع داخل المجموعة، إلى جانب تطوير برامج متخصصة لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف التقنيات المستقبلية، ومواءمة التوجّه الإستراتيجي للقيادات بهدف دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في بنية المجموعة التشغيلية.

وقال علي سردار ياقوت، النائب التنفيذي للرئيس لتقنية المعلومات في طيران الإمارات، إن طيران الإمارات ترى إمكانات كبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم متطلبات أعمالها، سواء في مواجهة التحديات التجارية المعقدة، أو تعزيز كفاءة عملياتها، أو الارتقاء بتجربة العملاء، وسيسهم التعاون مع «أوبن إيه آي» في تعزيز استثمارات طيران الإمارات التقنية وجعلها أكثر استراتيجية وقابلة للتوسع، ما يمكّنها من تقديم قيمة أكبر لموظفيها وعملائها، وتطوير أسلوبها في الابتكار وتقديم الخدمات والمحافظة على تفوقها في الصناعة.

من جهته قال رود سوليماني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في «أوبن إيه آي»، إن مجموعة الإمارات تضع تصوراً متقدّماً لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستقبل الطيران، ومن خلال التعاون المشترك، سيتم العمل على دعم هذا التوجّه عبر إدخال قدرات ذكية في العمليات، وتمكين فرق العمل بحلول مبتكرة، وإعادة تطوير تجربة السفر بما يواكب تطلعات ملايين العملاء.

وستعمل طيران الإمارات و«أوبن إيه آي» على استكشاف فرص تطوير حالات استخدام عملية، وتأسيس شبكة داخلية من روّاد الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز امتياز متخصّص بالذكاء الاصطناعي.